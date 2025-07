Últimos dias de inscrição: IFSP oferta 120 vagas para curso gratuito de Pós-Graduação em Informática na Educação – IFSP

Curso é ofertado na modalidade a distância (EaD); seleção será realizada por sorteio eletrônico

O Campus São João da Boa Vista do IFSP está com inscrições abertas, até o dia 3 de julho de 2025, para o processo seletivo do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação. Gratuito e ofertado na modalidade a distância (EaD), o curso visa qualificar professores da educação básica ou superior para o uso pedagógico das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs).

Ao todo, são ofertadas 120 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O curso tem duração de dois semestres letivos e carga horária total de 360 horas, com aulas síncronas semanais às terças-feiras, no período noturno.

A especialização tem como objetivo geral capacitar docentes para planejar, desenvolver e avaliar projetos educacionais que integrem tecnologias digitais, com foco na inovação das práticas pedagógicas em contextos presenciais e a distância.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível em: https://enquetes.ifsp.edu.br/ 123524. O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, transmitido online, conforme cronograma estabelecido no edital.

A aula inaugural do curso está prevista para o dia 12 de agosto de 2025.

Mais informações, incluindo o cronograma completo e a documentação exigida para matrícula, estão disponíveis no edital publicado no site do campus: https://sbv.ifsp.edu.br.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: . br.

Acesse o edital aqui.