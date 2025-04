ASSISTIR AO VIVO Vitória x Cerro Largo COPA Sul-Americana 2025, HOJE (23/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Vitória x Cerro Largo acontece HOJE (23) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Vitória x Cerro Largo: Onde Assistir, Prováveis Escalações e Mais – Copa Sul-Americana 2025

Nesta quarta-feira (23), o Vitória terá mais um desafio importante pela Copa Sul-Americana. O Leão da Barra recebe o Cerro Largo, do Uruguai, no Estádio Barradão, em Salvador, em busca de uma vitória que pode ser crucial para a classificação no Grupo B. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e promete fortes emoções.

O Contexto do Vitória na Sul-Americana

A fase do Vitória tem sido de altos e baixos, mas a equipe vem em ascensão após um jejum de seis jogos sem vitórias, agora somando quatro jogos invictos. O time de Thiago Carpini, que empatou com o Fluminense no Maracanã e venceu o Fortaleza no Barradão pela Série A, agora volta suas atenções para a Sul-Americana.

Com um empate e uma vitória na competição até o momento, o Vitória está de olho em uma possível liderança do grupo, dependendo do resultado entre Universidad Católica e Defensa y Justicia. O time precisa vencer para seguir firme na disputa pela classificação para a próxima fase da competição.

Fase de Maratona de Jogos

O Vitória entra em campo para o seu décimo jogo em apenas um mês, o que tem desgastado fisicamente seus jogadores. O técnico Thiago Carpini fez duras críticas ao calendário apertado, que tem prejudicado a preparação da equipe: “Não tem mais tempo para treinar, só tem descanso e jogo”, destacou o treinador, preocupado com o desgaste físico dos atletas.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming). Não perca a oportunidade de acompanhar essa batalha pela Sul-Americana, que pode ser decisiva para o futuro do Vitória no torneio.

Prováveis Escalações

Vitória:

Lucas Arcanjo; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

Cerro Largo:

Gino Santilli, Mauro Brasil, Martín Gianoli, Facundo Bonifazi, Ezequiel Olivera, Alan Di Pippa, Matías Mir, Sebastián Assís, Nicolás Bertocchi, Leandro Otormín e Jeremías Pérez Tica.

Ficha Técnica

Data : Quarta-feira, 23 de abril de 2025.

: Quarta-feira, 23 de abril de 2025. Horário : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). Local: Estádio Barradão, em Salvador.

Desafios do Vitória

Com o desgaste físico acumulado, o Vitória precisa de um bom desempenho para manter a invencibilidade e garantir os três pontos no grupo. O Cerro Largo, por sua vez, chega motivado, e será um adversário difícil para o time baiano.

Essa será mais uma grande noite de Copa Sul-Americana no Barradão, e o torcedor rubro-negro espera que o Vitória siga firme na competição, buscando a classificação para a próxima fase.

Tags: Copa Sul-Americana, Vitória, Cerro Largo, Thiago Carpini, Barradão, onde assistir, prováveis escalações, futebol

Terça-feira – 22 de abril de 2025

La Liga (Espanha – Rodada 33)

Valencia x Espanyol – 14:00 – Transmissão: ESPN 4

Odds bet365: 6.25 | 5.50 | 1.40

Jogo importante para a parte intermediária da tabela.

– 14:00 – Transmissão: ESPN 4 Odds bet365: 6.25 | 5.50 | 1.40 Jogo importante para a parte intermediária da tabela. Barcelona x Mallorca – 16:30 – Transmissão: Disney+

Odds: 3.90 | 2.90 | 2.20

Barcelona tenta retomar a vice-liderança diante de um Mallorca em crise.

Ligue 1 (França – Rodada 29)

Nantes x PSG – 15:45 – Transmissão: CazéTV

Odds: 1.83 | 4.00 | 3.75

O PSG entra em campo como favorito, com Mbappé e companhia em boa fase.

Premier League (Inglaterra – Rodada 34)

Manchester City x Aston Villa – 16:00 – Transmissão: ESPN

Odds: 1.20 | 7.00 | 13.00

City busca manter a liderança com Haaland de volta ao time titular.

Libertadores – Rodada 3

Carabobo FC x Universidad de Chile – 19:00 – Paramount+

Odds: 3.20 | 3.20 | 2.35

– 19:00 – Paramount+ Odds: 3.20 | 3.20 | 2.35 LDU Quito x Flamengo – 19:00 – ESPN

Odds: 3.00 | 3.00 | 2.50

Jogo decisivo para o Flamengo no Grupo A.

– 19:00 – ESPN Odds: 3.00 | 3.00 | 2.50 Jogo decisivo para o Flamengo no Grupo A. Alianza Lima x Talleres – 19:00 – Paramount+

– 19:00 – Paramount+ Colo-Colo x Racing Club – 21:30 – Paramount+

Odds: 1.44 | 4.20 | 8.00

– 21:30 – Paramount+ Odds: 1.44 | 4.20 | 8.00 Internacional x Nacional – 21:30 – Paramount+

– 21:30 – Paramount+ Barcelona SC x Universitario – 23:00 – ESPN 4

Copa Sul-Americana – Rodada 3

Boston River x Nacional Potosí – 19:00 – ESPN 4

– 19:00 – ESPN 4 Universidad Catolica x Defensa y Justicia – 19:00 – Disney+

– 19:00 – Disney+ Guaraní x Independiente – 19:00 – Paramount+

Odds: 1.95 | 3.30 | 3.90

– 19:00 – Paramount+ Odds: 1.95 | 3.30 | 3.90 Gualberto Villarroel x Once Caldas – 21:30 – Paramount+

– 21:30 – Paramount+ Vasco x Lanús – 21:30 – SBT

Odds: 1.85 | 3.40 | 4.50

O Cruzmaltino precisa da vitória para se consolidar no Grupo G.

– 21:30 – SBT Odds: 1.85 | 3.40 | 4.50 O Cruzmaltino precisa da vitória para se consolidar no Grupo G. FBC Melgar x Academia Puerto Cabello – 23:00 – Paramount+

Odds: 3.10 | 3.10 | 2.45

Liga Profissional Argentina

Tigre x Belgrano – 19:00 – Disney+

– 19:00 – Disney+ Independiente Rivadavia x Aldosivi – 21:15 – Disney+

Odds: 3.00 | 3.25 | 2.40

Campeonato Brasileiro – Série B (Rodada 4)

Atlético Goianiense x Cuiabá – 19:30 – Disney+

– 19:30 – Disney+ Volta Redonda x Ferroviária – 20:00 – Disney+

Odds: 1.85 | 3.30 | 4.75

Quarta-feira – 23 de abril de 2025

Serie A (Itália – Rodada 33) – 13:30

Cagliari x Fiorentina – Odds: 3.40 | 3.20 | 2.25

– Odds: 3.40 | 3.20 | 2.25 Genoa x Lazio – Odds: 5.00 | 3.60 | 1.73

– Odds: 5.00 | 3.60 | 1.73 Parma x Juventus – Odds: 2.40 | 2.90 | 3.40

– Odds: 2.40 | 2.90 | 3.40 Torino x Udinese – Odds: 2.50 | 3.40 | 2.80

La Liga (Espanha – Rodada 33) – 14:00

Celta de Vigo x Villarreal – Disney+

Odds: 1.36 | 5.25 | 7.00

– Disney+ Odds: 1.36 | 5.25 | 7.00 Athletic Bilbao x Las Palmas – ESPN 4

Jogo em destaque: Huracán x América de Cali

Copa Sul-Americana – Grupo C

Data: 23/04/2025

Horário: 19:00 (de Brasília)

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó

Transmissão: Paramount+

Árbitro: Augusto Aragón

Retrospecto e forma recente:

Huracán: 10 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota em 17 jogos na temporada.

América de Cali: vem de três derrotas seguidas e apenas 44% de aproveitamento.

Desfalques:

América de Cali não contará com o goleiro Joel Graterol, por lesão grave no tendão patelar.

Palpite:

O Huracán tem mais consistência e joga em casa. Vitória provável dos argentinos, com possibilidade de ambos marcarem.

Tags:

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.