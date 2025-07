3ª Avaliação de Densidade Larvária tem início em São José

Lucas Brito





Saúde

Dentro das iniciativas para enfrentar a dengue no segundo semestre, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta terça-feira, 1º de julho, a 3ª Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2025.

Até o final do mês, as equipes vão circular pelas 42 áreas urbanas do município para identificar os níveis de infestação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

Em cada um dos 3.166 quarteirões será trabalhado o número de imóveis necessários para atingir a amostragem sorteada. Para essa atividade, são excluídos os que estão abandonados (desabitados, em demolição, construção ou à venda), terrenos baldios, praças e áreas verdes.

A atividade acontece de segunda a sexta-feira, e a programação diária pode ser acompanhada pelo site oficial, junto com as demais medidas de controle e prevenção executadas.

Com base nos dados obtidos, a Prefeitura avalia e ajusta as estratégias adotadas, redirecionando ações conforme a necessidade de cada região.

Melhora nos resultados

A 2ª ADL do ano foi concluída em maio, com redução de 45% no Índice Breteau (IB), que mede a presença de larvas em recipientes de água parada: caiu de 2,2 em janeiro, quando foi realizada a 1ª, para 1,2. Isso significa que, a cada 1000 imóveis vistoriados, foram encontrados 12 focos do mosquito.

A queda é fruto direto do trabalho contínuo da Prefeitura, aliado ao empenho da população.

Este e outros resultados foram divulgados no balanço oficial do primeiro semestre da campanha de combate à dengue, apresentado nesta segunda-feira (30), em evento no Cefe (Centro de Formação do Educador).

A cerimônia destacou o empenho dos servidores que estiveram na linha de frente das ações contra a doença. Cerca de 600 homens e mulheres receberam uma homenagem em agradecimento pelo papel fundamental desempenhado.



