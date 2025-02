Defesa Civil mantém monitoramento e alerta para interdições parciais na cidade – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Defesa Civil de Guaratinguetá mantém o monitoramento constante das condições climáticas e segue atuando preventivamente em toda a cidade.

Diante do alerta para a persistência do sistema meteorológico estacionado na costa do Sudeste, que continuará criando condições para chuvas intensas no Estado de São Paulo. informamos que permanecem as seguintes Interdições parciais:

– Rua Gama Rodrigues, no Centro;

– Ponte da Vila São José (próximo à Rua Coronel Antônio Jacinto Rosa).

As obras da ponte da Vila Brasil encontram-se temporariamente paralisadas em decorrência das fortes chuvas, os trabalhos já se encontram em fase final de execução.

A Defesa Civil reforça a necessidade de atenção redobrada, especialmente por parte dos moradores de áreas de risco, e orienta que, em caso de emergência, entre em contato pelo telefone 199.