Sorocaba conquista sete medalhas de ouro nos primeiros dias dos Jogos Regionais – Agência de Notícias

Fotos: Sequav

Os atletas de Sorocaba conquistaram, até este domingo (6), sete medalhas de ouro na 67ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo da 8ª Região Administrativa. Até o momento, Sorocaba está 1º lugar na classificação geral, com 63 pontos. A competição prossegue até sábado (12), em Itapetininga (SP).

Organizados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SESP), os Jogos Regionais é um dos principais torneios esportivos do interior de São Paulo e ocorre em diferentes cidades do Estado.

A delegação sorocabana tem aproximadamente 400 atletas, de 45 equipes, que disputam todas as 24 modalidades. São elas: Atletismo (masculino e feminino), Badminton (masculino e feminino), Basquetebol (masculino e feminino), Basquetebol 3×3 (masculino e feminino), Biribol (masculino), Bocha (misto), Capoeira (masculino e feminino), Ciclismo (masculino e feminino), Damas (masculino e feminino), Futebol (masculino e feminino), Futsal (masculino e feminino), Ginástica Artística (masculino e feminino), Ginástica Rítmica (feminino), Handebol (masculino e feminino), Judô (masculino e feminino), Karatê (masculino e feminino), Malha (misto), Natação (masculino, feminino e misto), Taekwondo (masculino e feminino), Tênis (masculino e feminino), Tênis de Mesa (masculino e feminino), Vôlei de Praia (masculino e feminino), Voleibol (masculino e feminino) e Xadrez (masculino e feminino).

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), fornece todo apoio às equipes, como a realização das inscrições, alimentação, transporte e montagem da estrutura do alojamento. Os atletas sorocabanos ficam alojados na Escola Estadual “Prof. Sebastião Villaça”, em Itapetininga.

Mais informações sobre os Jogos Regionais podem ser obtidas no site: https://jogosregionais.itapetininga.sp.gov.br/. Confira, abaixo, o desempenho geral das equipes de Sorocaba na 67ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo:

Basquete Feminino – 1º lugar

Biribol Livre – 1º lugar

Capoeira Feminino – 1 º lugar

Capoeira Masculino – 1º lugar

Handebol Feminino – 1º lugar

Karatê Feminino – 1º lugar

Karatê Masculino – 1º lugar