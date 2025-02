GCM de Sorocaba detém homem por furto em Igreja na Vila Jardini – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve um homem de 26 anos de idade, nesta terça-feira (4), por furto de tubo de cobre da rede de ar-condicionado de uma igreja na Vila Jardini, Zona Oeste da cidade. Ele tentou fugir pelo telhado de casas vizinhas e foi capturado em um das residências, por uma equipe da GCM que fazia patrulhamento preventivo pelo bairro.

Os guardas foram abordados por um vigilante noturno, às 6h, que teria visto um indivíduo no interior do pátio da igreja. Os GCMs pularam uma grade para ter acesso ao local e avistaram o suspeito em fuga, sobre os telhados. O guarda recolheu os tubos de cobre e entregou ao seu parceiro.

Na sequência, tiveram início as buscas nas casas vizinhas, sendo que o suspeito foi encontrado no cômodo da frente de uma delas. O acusado estava com parte do produto do furto e foi apresentado no Plantão da Polícia Civil. O delegado ratificou a voz de prisão dada pela GCM e determinou a prisão do acusado, por furto, ficando à disposição da Justiça.

Após o término da ocorrência, a GCM retornou ao local do crime e, acompanhado de um responsável pela igreja, notou que o furto ocorreu a partir do forro da igreja. Os guardas constataram que havia telhas fora do lugar e ajudaram a recolocá-las adequadamente.