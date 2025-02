Escolas da rede municipal dão boas-vindas aos alunos e responsáveis no Dia do Acolhimento – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os alunos da rede municipal recebem um kit de material escolar para o ano letivo – Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

A Secretaria Municipal de Educação promoveu, neste sábado (1º/2), o Dia do Acolhimento em todas as unidades escolares da rede. A atividade é uma preparação para o início do ano letivo, que começa no dia 5 de fevereiro, para os mais de 650 mil alunos matriculados da creche às turmas de jovens e adultos (PEJA) na rede municipal de ensino da cidade do Rio. A ação visa o fortalecimento de vínculos e alinhamento de expectativas entre unidades escolares e responsáveis por estudantes.

– Iniciamos neste sábado a distribuição dos kits escolares para os mais de 650 mil alunos de nossa rede. Um trabalho árduo, que exige um grande planejamento e logística. Temos o compromisso de levar a melhor educação aos nossos alunos e estamos cumprindo. Parabéns ao secretário Ferreirinha e viva os nossos estudantes, que vão poder iniciar o ano letivo com um kit de qualidade e que atende às necessidades pedagógicas – afirmou o prefeito Eduardo Paes, durante o Dia do Acolhimento no Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Pedro Ernesto, na Lagoa,

No Dia do Acolhimento, mães, pais e responsáveis pelos alunos têm a oportunidade de conhecer a rotina da escola, os horários, as regras de convívio adotadas na unidade escolar e principalmente como funciona a restrição ao uso de celulares, que já está em vigor na rede carioca de ensino desde o ano passado.

Além dessa ambientação da unidade escolar, os responsáveis recebem orientações sobre o acompanhamento da frequência na escola e desempenho acadêmico dos estudantes. São entregues também os kits de material escolar e os uniformes para os alunos.

– É muito especial poder começar o ano letivo com a entrega dos kits, dos uniformes antes das aulas para que todos os responsáveis possam ter tranquilidade de mandar seus filhos para as escolas. Queremos que a nossa criançada se preocupe somente em estudar, e os responsáveis só se preocupando em manter as crianças na escola – afirmou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.

A Secretaria Municipal de Educação distribuirá mais de 675 mil kits escolares (inclui kits reserva) nas 1.557 unidades da rede. Cada aluno recebe camisetas, bermudas e um par de tênis. Além do uniforme, os estudantes recebem o kit de material escolar composto por cadernos, lápis, borracha, canetas, apontador, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, tesoura, cola, régua, esquadros, tinta guache, pincel, massa de modelar, além das apostilas do RioEduca.

O retorno às aulas é uma jornada desafiadora que demanda planejamento, com diversas etapas que ocorrem em sincronia dentro de um cronograma específico. A preparação para o primeiro dia de aula envolve ações complexas, desde a efetivação das matrículas dos alunos até a elaboração da proposta pedagógica, a produção e entrega de materiais didáticos, a organização da merenda escolar e ajustes na infraestrutura das instituições de ensino. Essa engrenagem de atividades visa garantir uma experiência educacional eficiente e acolhedora para os estudantes.

– É muito importante para nós o Dia do Acolhimento. A gente tem a oportunidade de conhecer todos que trabalham na escola, quem participa desse acolhimento, como funciona a escola. É muito bom sentir esse contato, passa muita segurança trazer nosso filho para estudar num colégio em que o acolhimento acontece dessa maneira. A expectativa dela estudar aqui está muito grande, vejo que é um colégio bem disciplinado. A expectativa é muito boa de que ela tenha uma excelente educação aqui – declarou Célia Lima, mãe de Sophia Abraão, de 9 anos, que vai estudar no quarto ano do Ensino Fundamental no GET Pedro Ernesto.

Considerando que a rede municipal de educação é a maior da América Latina, os números envolvidos na operação de volta às aulas são impressionantes. A secretaria investiu aproximadamente R$ 80 milhões em uniforme e material escolar. Serão entregues mais de 3,5 milhões de itens, destacando-se mais de 1 milhão e 400 mil camisetas, 738 mil bermudas e mais de 635 mil pares de tênis.