Film Commission prepara encontro para empresas e produtores

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A plataforma criada pela SJC Film Commission, para cadastro de profissionais do setor audiovisual e de empresas de apoio às produções, completa um mês na próxima quarta-feira (14) com novidades.

Todos os cadastrados serão convidados a participar do 1º encontro para discussão, apresentação de demandas e de escuta de sugestões para o setor na cidade, que acontece na primeira quinzena de junho. O preenchimento dos formulários, portanto, é essencial para o mapeamento, definição da data e do local do evento.

Esta é a oportunidade de contribuir neste novo momento do audiovisual em São José dos Campos. O lançamento da SJC Film Commission, realizado pela Prefeitura e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em abril deste ano, é o mais ousado programa de desenvolvimento do setor na história do município.

Cadastro

O cadastro aberto pela SJC Film Commission, realizado por meio de formulário, visa mapear a área, conectar talentos, empresas e oportunidades para as produções na cidade. O banco de dados atualizado facilitará a articulação entre realizadores, produtoras, empresas e projetos que desejam filmar em São José.

Formulário para profissionais e produtoras audiovisuais.

Formulário para empresas de apoio.

Nesta semana, os formulários passaram por modernização para melhor atender à classe. Quem já se cadastrou tem a oportunidade de atualizar os dados na página.

Film Commission

A SJC Film Commission tem a missão de atrair e facilitar a produção de filmes, séries, documentários, clipes e outros produtos audiovisuais em solo joseense.

A iniciativa integra o Plano de Gestão 2025-2028. Essa novidade transforma o município em terreno fértil para a indústria cinematográfica brasileira e mundial.

A SJC Film Commission, na prática, vai atuar como facilitadora em toda a cadeia produtiva do cinema. O suporte inclui apoio técnico e logístico à produção, além da criação de banco de dados com profissionais e fornecedores, caso de hotéis, restaurantes, centros comerciais e empresas de diferentes segmentos.

Com esse lançamento, São José passa a ter um balcão de atendimento personalizado a produtores da cidade, de outros municípios do país e até do exterior, fornecendo auxílio em todas as frentes.

Um catálogo digital, disponível pela internet, apresenta cenários urbanos e rurais que poderão ser utilizados para a produção audiovisual cinematográfica, televisiva ou publicitária, incluirá tabela atualizada de custos e taxas relativas às filmagens e gravações.

A iniciativa serve de estímulo à economia criativa, gerando emprego e renda para trabalhadores de São José dos Campos, já que haverá contratação de mão de obra local nas produções.

Esta é, portanto, uma oportunidade para que os profissionais, e as empresas da cidade se estruturem e se profissionalizem, para que cresçam e se tornem cada vez mais competitivas no mercado do audiovisual.

A SJC Film Commission, instituída pelo decreto 19432/2023, é também uma política pública para promover cartões-postais e valorizar as características únicas de São José.

Formação

Para atender a essa nova demanda, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo investirá na formação de profissionais do audiovisual e da rede que envolve o setor. Serão oferecidas na cidade cursos, oficinas e workshops com temas relacionados a diferentes áreas da sétima arte.

Os interessados em gravar em São José dos Campos a partir de agora poderão preencher requerimentos para realizar filmagens na cidade pelo site https://sjcfilmcommission.sjc.br.



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo