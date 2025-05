Posted on

Prévia: Cruzeiro x Libertad – Previsão, Notícias do Time e Prováveis Escalações O notícias do Cruzeiro receberá o Club notícias do Libertad do Paraguai no Estádio Mineirão na próxima sexta-feira para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana ao vivo. A equipe mineira chega com uma vantagem de 2 a 0, […]