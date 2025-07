GCM recupera veículo furtado na madrugada desta terça-feira (1º) – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recuperou, às 9h10 desta terça-feira (1º), um automóvel furtado durante a madrugada na Vila Helena, Zona Oeste. O veículo foi localizado no bairro Wanel Ville e há suspeita que ele tem sido usado em crimes durante o período em que ficou desaparecido.

Inicialmente, uma equipe da Ronda Municipal (Romu) recebeu a informação de que havia um Ford Escort amarelo abandonado na Rua Oséias José Pinto. No local, os GCMs encontraram o filho do proprietário do veículo, que informou sobre o furto ocorrido naquele mesmo dia.

Enquanto o dono do carro foi ao Plantão da Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência do furto e de localização do automóvel, os GCMs providenciaram o guincho para remoção do carro para a unidade policial.