Sem sede fixa, JOMI terá participação de 134 joseenses

São José dos Campos terá uma delegação de 134 atletas para a disputa da etapa regional da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), que será realizada no período de 23 de maio a 7 de junho. O congresso técnico da competição será na próxima segunda-feira (12) em Taubaté.

A novidade deste ano é que a competição não terá uma sede fixa e será realizada em seis cidades diferentes: Pindamonhangaba, Taubaté, Suzano, Arujá, Campos do Jordão e São Sebastião.

São José vai buscar este ano o 13º título regional, alcançado nas últimas 5 edições consecutivas – 2018, 2019, 2022, 2023 e 2024 (em 2020 e 2021 os jogos não foram realizados devido à pandemia de Covid-19).

Os 134 atletas joseenses vão competir nas modalidades de atletismo, basquetebol 3×3 adaptado, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol e xadrez.

O atleta mais idoso da delegação joseense é João Rodrigues Lopes, de 88 anos, que participará nas modalidades de atletismo e dança de salão.

Entre as modalidades, a novidade desta edição é o basquetebol 3×3 adaptado, no qual São José disputará com duas equipes femininas nas categorias A (60 a 69 anos) e B (acima de 70 anos).

Ao todo, os jogos acontecem em 8 regiões do Estado. Para a final estadual dos jogos, que está prevista para acontecer em São João da Boa Vista em setembro, classificam-se o primeiro e o segundo colocados em cada modalidade, categoria e sexo de cada região.

A exceção é a modalidade de tênis, que classifica apenas o primeiro colocado por categoria e sexo nas competições individuais e de duplas.

De acordo com o calendário divulgado pela Secretaria de Esportes do Estado, os jogos começam na tarde do dia 23 de maio, com as competições de dança de salão, e terminam no dia 7 de junho, com as finais do basquete 3×3 e vôlei.

A tabela completa, com os locais e horários dos jogos, será divulgada durante o congresso técnico da semana que vem.



