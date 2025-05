Governo de Mato Grosso do Sul amplia leitos e cirurgias ortopédicas para desafogar atendimentos

Estratégia visa enfrentar o aumento dos casos de doenças respiratórias com a autorização de novos leitos e ampliação das cirurgias ortopédicas e gerais de urgência e eletivas

Com foco no enfrentamento das doenças respiratórias e na sobrecarga de atendimentos ortopédicos, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), autorizou a ampliação de 32 novos leitos hospitalares e um aumento significativo na oferta de cirurgias ortopédicas e gerais, tanto de urgência e emergência quanto eletivas.

A estratégia contempla unidades de Campo Grande e Três Lagoas, fortalecendo a rede pública no período de maior demanda assistencial.

Em Campo Grande, o Hospital São Julião terá a inclusão de 12 leitos de clínica médica no convênio vigente com o município. O atendimento será regulado via urgência e emergência, com exigência de resposta rápida às solicitações da regulação e atualização da disponibilidade de leitos três vezes ao dia.

No município de Três Lagoas, o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé receberá 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica, ampliando a capacidade de atendimento intensivo a crianças.

Já o Hospital Auxiliadora, também em Três Lagoas, contará com a implantação de 10 leitos de Unidade Intermediária de Pediatria, que atenderão de junho a agosto fortalecendo a linha de cuidado infantil na região e garantindo suporte especializado no tratamento de síndromes respiratórias.

As autorizações estão formalizadas em ofícios enviados pela SES à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), com detalhamento da distribuição, critérios de regulação e valores de incentivo feitos por meio de termo aditivo em elaboração.

“Essa medida é uma resposta direta à população que sofre com a falta de leitos neste período de alta incidência de doenças respiratórias. Estamos fortalecendo a rede nos pontos de maior demanda para garantir atendimento oportuno e seguro”, afirma o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Cirurgias ortopédicas

Como parte da estratégia para reduzir a dependência da Santa Casa de Campo Grande nos atendimentos ortopédicos, a SES autorizou o aumento da produção de cirurgias ortopédicas e gerais no Hospital Adventista do Pênfigo, unidade contratualizada pelo Estado.

“A ampliação cirúrgica no Pênfigo é estratégica porque nos permite desafogar os grandes hospitais e garantir fluxo mais eficiente aos pacientes que aguardam procedimentos eletivos. Essa redistribuição alivia o sistema e melhora os tempos de resposta”, avalia a superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Congro.

O detalhamento consta no ofício encaminhado à Sesau e prevê os seguintes volumes mensais: 80 cirurgias gerais; 80 procedimentos de Terapia Ortopédica Eletiva (TOE) pós-fixado e 80 cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade, sendo 40 de alta complexidade.

Além disso, estão previstos incentivos mensais para os serviços já contratualizados na unidade – 40 leitos clínicos e 15 leitos de UTI Adulto. Elas abrangerão tanto os procedimentos de urgência e emergência quanto os eletivos.

“Estamos focados em um trabalho conjunto entre a SES, os municípios e os hospitais, pois só com uma rede colaborativa conseguiremos enfrentar os desafios das doenças respiratórias e das necessidades ortopédicas, que afetam grande parte da população. A ampliação dos leitos e das cirurgias ortopédicas e gerais são passos importantes para descentralizar o atendimento, promovendo um sistema de saúde mais equilibrado, com maior capacidade de resposta e com o objetivo de garantir mais vagas para quem precisa de atendimento urgente”, resume a superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Arquivo