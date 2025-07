Zoo de Sorocaba e Jardim Botânico recebem inscrições on-line para curso gratuito de férias até quarta-feira (9) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba prorrogou as inscrições para o curso de férias “Zoobotânico – Guardiões do Clima”, voltado a crianças e adolescentes, de 11 a 14 anos, até esta quarta-feira (9). Para isso, basta se inscrever pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante. As vagas são limitadas e estão sendo preenchidas por ordem de inscrição.

Com o tema “Mudanças Climáticas”, a programação gratuita ocorrerá nos dias 15 e 16 de julho, das 9h às 12h, no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Já nos dias 17 e 18, no mesmo horário, as atividades serão realizadas no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. O intuito é sensibilizar os jovens quanto aos impactos decorrentes das mudanças climáticas, buscando a redução das emissões de gases do efeito estufa, bem como estimular ações para ajustes necessários aos seus efeitos.

No Zoológico, a Sema abordará as principais consequências das mudanças climáticas para a fauna, enfatizando os animais que mais sofrem com as alterações do clima. Os participantes vão poder calcular a quantidade de gases de efeito estufa que geram de acordo com os seus hábitos de vida e entender como cada ação tende a impactar de maneira positiva ou negativa na qualidade ambiental do planeta.

Já no Jardim Botânico, as crianças e adolescentes terão a oportunidade de entender a importância das árvores para o controle climático e entenderão o conceito de ilhas de calor na prática. Para isso, vão percorrer uma trilha e participarão de uma gincana ecológica, em que a cada desafio realizado, serão discutidos assuntos relacionados às mudanças climáticas. Ao final das atividades, participantes e familiares farão um plantio de árvores no entorno do Jardim Botânico, como forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

O Parque Zoológico Municipal está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência. Já o Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações pelo e-mail: [email protected].