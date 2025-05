Vacinação contra a covid-19 começa para o primeiro grupo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Vacinação no Rio – Edu Kapps / SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou, nesta quarta-feira (7/5), a vacinação contra a covid-19 atualizada para a cepa JN.1, voltada a idosos que residem em instituições de longa permanência (ILPI). A Casa São Luiz, no Caju, foi uma das primeiras instituições a receber uma equipe para vacinar os moradores. No decorrer das próximas semanas e de acordo com a chegada de mais doses, a vacina será aberta também a outros públicos.

A vacina é segura e previne contra a variante mais recente, a JN.1, reduzindo o risco de internação e mortalidade pela doença. É preciso ter tomado a dose anterior há pelo menos um ano.

– A vacina da covid agora faz parte do calendário e deve ser aplicada todo ano. Este ano vamos imunizar com a vacina JN.1, que é atualizada e protege contra a cepa JN.1, e começamos vacinando idosos em instituições de longa permanência. E, a partir do mês que vem, iniciaremos a imunização em pessoas com 80 anos ou mais, e é muito importante que todos tomem a nova dose e se protejam contra a variante – explicou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

José Roberto Alves Ferreira, de 75 anos, reside na Casa São Luiz há pouco mais de ano e foi um dos primeiros a receber a dose.

– É só trazer as vacinas que eu tomo todas. Na nossa idade é importante se proteger e ficar em dia com a caderneta.

Outra pessoa que fez questão de ficar em dia com a vacina foi a dona Marcelina Teixeira, de 75 anos.

– A saúde é o bem mais importante que a gente pode ter, por isso precisamos cuidar dela, não é mesmo? Tomei minha vacina e agora eu estou bem protegida.

Nas próximas semanas, e conforme a chegada de mais doses, a expectativa é vacinar outros grupos prioritários nas 240 salas de vacinação em unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) do município e nas duas unidades do Super Centro Carioca de vacinação, em Botafogo, e no ParkShoppingCampoGrande.

Além do imunizante contra a covid-19, também é importante as pessoas tomarem as outras vacinas da temporada: contra influenza, febre amarela e sarampo. A campanha da gripe está em andamento, devido à sazonalidade da doença, e terá o dia D no próximo sábado (10/5).