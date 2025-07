Rotatória da Via Cambuí terá interdição para corrida de rua

Ana Lúcia Abranches





Mobilidade Urbana

A Prefeitura de São José dos Campos informa que será necessária a interdição nesta quarta-feira (9), da Avenida Isaur de Pinho Nogueira (Via Cambuí), desde a rotatória com a rua Todas as Nações (em frente à Faculdade Humanitas), até a rotatória com a Av. Guido Fontegalant Pessoto (Avibras), das 5h30 às 11h, para a Corrida da Igreja da Cidade.

O acesso aos moradores do trecho afetado será garantido conforme as orientações:

– Residencial São Francisco: terá acesso apenas através do Jd. Uirá (Av. Lívio Veneziani)

– Setville / Floresta: terá acesso pela região do Jd. Santa Júlia

– Condomínio Verana: terá acesso/saída apenas pela Av. Glaudiston Pereira de Oliveira, sendo a circulação pela rotatória controlada por agentes de mobilidade que estarão no local durante todo o período de interdição

– Recanto dos Eucaliptos: terá acesso/saída apenas pela Av. Glaudiston Pereira de Oliveira, sendo a circulação pela rotatória controlada por agentes de mobilidade que estarão no local durante todo o período de interdição

A operação será acompanhada pelos agentes da mobilidade para orientação aos motoristas durante o período da interdição.



