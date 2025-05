Fiorentina x Betis ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (08/05), PALPITES

O jogo entre Fiorentina x Real Betis acontece HOJE (08) às 16 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Assista na ESPN / DISNEY+

Na próxima quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), Fiorentina e Real Betis entram em campo no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pelo jogo de volta da semifinal da UEFA Conference League. A equipe italiana precisa reverter a desvantagem de 2 a 1 sofrida no primeiro jogo, enquanto os espanhóis buscam garantir presença inédita em uma final continental.

Fiorentina tenta manter sequência de finais na Conference League

A Fiorentina chega pressionada para o confronto decisivo em casa. Após a derrota fora de casa por 2 a 1, os italianos precisam de uma vitória simples por um gol de diferença para levar a decisão à prorrogação, ou por dois gols para avançar direto à final. A equipe comandada por Raffaele Palladino tenta chegar à sua terceira final consecutiva da competição, após perder os títulos anteriores para West Ham e Olympiacos.

Nos últimos jogos, a Viola demonstrou certa instabilidade. Além do revés na ida, perdeu no fim de semana para a Roma, por 1 a 0, praticamente se despedindo das chances de classificação para a Champions League via Serie A. No entanto, conta com o retorno do capitão Luca Ranieri, que marcou no jogo de ida, e com a boa fase de Moise Kean no ataque.

Real Betis vive grande momento e sonha alto

Do outro lado, o Real Betis de Manuel Pellegrini vive ótima fase. Com apenas uma derrota nos últimos 15 jogos, os Verdiblancos estão na briga pelas primeiras posições de La Liga e querem coroar a temporada com uma vaga na final da Conference League.

No jogo de ida, a equipe se impôs diante da Fiorentina com gols de Abde Ezzalzouli e Antony. O atacante brasileiro, ex-Manchester United, tem sido decisivo desde sua chegada e deve novamente ser titular. Outro destaque do time é Isco, que soma 11 gols e 8 assistências na temporada.

O técnico chileno ainda pode contar com opções como Cedric Bakambu e Jesus Rodriguez, mas terá três desfalques importantes: Chimy Ávila, Marc Roca e Diego Llorente estão fora por lesão.

Escalações prováveis

Fiorentina:

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean

Real Betis:

Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu

Palpite e prognóstico

A Fiorentina costuma ser forte jogando em casa e deve adotar uma postura mais agressiva, buscando o resultado desde os primeiros minutos. No entanto, o Real Betis possui um elenco mais equilibrado, com jogadores decisivos em boa fase e um sistema tático consolidado sob o comando de Pellegrini.

Esperamos uma partida equilibrada, com oportunidades para ambos os lados. A experiência recente da Fiorentina em jogos decisivos pode pesar, mas a consistência do Betis deve fazer a diferença.

Palpite: Fiorentina 2 x 2 Real Betis

Agregado: 4 x 3 para o Betis, que avança à final da Conference League.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil através dos canais ESPN e da plataforma de streaming Star+.