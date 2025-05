Guaratinguetá conquista pódios na 3ª Etapa da Liga Valeparaibana de Tênis de Mesa – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Palco montado nas areias da Praia de Copacabana para o show de Madonna. Fabio Motta/Prefeitura do Rio Por conta do número de consumidores que frequentarão os quiosques das praias cariocas antes, durante e depois do show da cantora Madonna, marcado para este sábado (4/5), em Copacabana, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor […]