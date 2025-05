Prefeitura acompanha apuração de incêndio em ônibus – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, informa que está acompanhando junto à empresa Rodoviário Oceano a apuração do incidente ocorrido na última terça-feira, 29, no qual um ônibus da frota do transporte público, que fazia a linha do Gomeral, pegou fogo.

A empresa informou que as investigações preliminares dão conta que a causa do incêndio pode ter sido motivada por uma pane elétrica.

Vale ressaltar, que a fiscalização é de responsabilidade da secretaria de segurança e mobilidade urbana, realizada por agentes de trânsito, os quais fazem vistorias veiculares diárias nos carros, com objetivo de verificar as condições dos equipamentos obrigatórios para o tráfego seguro, antes que os mesmos iniciem a operação nas linhas. Sempre que algum item do check list dessa vistoria aponta alguma irregularidade, a concessionária é notificada para que seja sanado o problema e não prejudique a prestação do serviço ao público.