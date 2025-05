Dólar cai pela oitava vez seguida e fecha a R$ 5,63

Por MRNews



O arrefecimento da guerra comercial nos Estados Unidos e a expectativa de manutenção de juros altos no Brasil fizeram o dólar cair pela oitava vez seguida e aproximar-se de R$ 5,60. A bolsa de valores perdeu força durante a tarde e fechou praticamente estável, com leve alta.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (29) vendido a R$ 5,631, com recuo de R$ 0,018 (-0,31%). A cotação operou estável durante a manhã, mas passou a cair durante a tarde. Por volta das 12h20, chegou a R$ 5,62.

No menor nível desde 3 de abril, a moeda norte-americana cai 1,31% no mês. Em 2025, a divisa recua 8,88%.

O mercado de ações teve um dia mais volátil. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 135.093 pontos, com alta de apenas 0,06%. A bolsa brasileira foi afetada por um movimento de realização de lucros, quando investidores vendem ativos para embolsarem ganhos recentes.

Nesta terça, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que o presidente Donald Trump pode assinar um decreto com alívio tarifário aos carros fabricados no país. As fabricantes receberão crédito de 15% sobre o valor dos veículos montados que poderão abater suprimentos importados afetados pela sobretaxação de 25% de veículos que entrou em vigor no início do mês.

No Brasil, o mercado financeiro continuou a repercutir declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de que os juros continuarão altos porque a inflação está fora das expectativas. Juros altos no Brasil atraem capitais financeiros internacionais.

*Com informações da Reuters

