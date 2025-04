Abertas inscrições para a VI Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Coordenadoria do Idoso da Secretaria da Cidadania (Secid), e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa realizarão no dia 15 de maio, das 8h às 17h, a VI Conferência Municipal da Pessoa Idosa, no salão do Rotary Club de Sorocaba. As vagas são limitadas e é necessário se inscrever antecipadamente, pelo link: https://tinyurl.com/conferencia-idoso.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência na Equidade, Direitos e Participação”, o encontro gratuito tem como objetivo propiciar a reflexão e a discussão sobre o protagonismo, empoderamento e as consequências nas transformações sociais, como estratégia na garantia dos direitos da pessoa idosa.

A conferência tratará, com representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil, propostas e estratégias para apontar diretrizes sobre políticas públicas, visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas da cidade.

Para isso, serão tratados cinco eixos: Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; e Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro.

Durante o evento, após palestras ministradas por profissionais da área, os participantes, em grupos, escolherão o eixo que desejam discutir. Dessas conversas sairão propostas que serão apresentadas e votadas, além de eleitos os Delegados que representarão Sorocaba na Conferência Estadual.

O Rotary Club está localizado na Rua da Penha, 112, no Centro de Sorocaba. Mais informações sobre a VI Conferência Municipal da Pessoa Idosa podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6912 ou pelo e-mail: [email protected].