ASSISTIR Grêmio x Flamengo AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (23/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Grêmio x Flamengo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (23) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Grêmio, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Grêmio x Flamengo (Sub-20): Onde Assistir, Escalações e Arbitragem

Na próxima quarta-feira (23), Grêmio e Flamengo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15h, no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS). Com objetivos distintos, as duas equipes buscam pontos importantes para suas campanhas. O Grêmio luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Flamengo deseja continuar sua sequência invicta e se aproximar da liderança da competição.

Como Chega o Grêmio

O time gaúcho não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro Sub-20. Com apenas uma vitória em sete rodadas, o Grêmio ocupa a 18ª posição, com apenas cinco pontos. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Juventude por 1 a 0, em Caxias do Sul. O técnico Fabiano Daitx ainda tem algumas dúvidas para definir a equipe titular, com disputas abertas em todos os setores, principalmente na defesa e no ataque.

Como Chega o Flamengo

Após um início instável, com duas derrotas nas primeiras rodadas, o Flamengo se recuperou e chega a este confronto com uma invencibilidade de quatro jogos, incluindo três vitórias e um empate. A equipe ocupa a quinta posição, com 10 pontos, e tem grandes chances de alcançar a liderança, dependendo de uma combinação de resultados. O técnico Nuno Campos deve escalar a força máxima para garantir mais três pontos importantes.

Detalhes da Partida

Data e horário: 23/04/2025 (quarta-feira), às 15h (horário de Brasília)

Local: CT Presidente Hélio Dourado, Eldorado do Sul (RS)

Transmissão: Exclusiva pelo canal YouTube da Grêmio TV

Grêmio (provável escalação):

Ygor; Vitor Ramon, João Lima, Viery (Nathan) e Zortea; Pedro Gabriel, Tiago, Smiley e Jardiel (Alexsandro); Riquelme (Fernandinho) e Araújo (Gabriel Passos). Técnico: Fabiano Daitx

Flamengo (provável escalação):

Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Wallace Yan. Técnico: Nuno Campos

Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Francisco Soares Dias (RS)

Expectativa para o Confronto

O Grêmio tentará reagir na competição e buscará aproveitar o apoio da torcida para conquistar sua segunda vitória. Já o Flamengo, embalado por uma boa fase, buscará manter sua invencibilidade e sonha com a liderança do campeonato.

Para acompanhar o jogo, não deixe de acessar o canal da Grêmio TV no YouTube, que fará a transmissão ao vivo.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?