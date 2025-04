Semob-JP dá apoio operacional para garantir segurança viária durante a Maratona de João Pessoa

Com o objetivo de garantir a segurança de pedestres e atletas, a fluidez do tráfego de veículos e o ordenamento do trânsito durante a realização da Maratona de João Pessoa, neste domingo (20), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da Capital (Semob-JP) definiu o plano operacional que será executado, a partir das 3h da manhã, para o balizamento e acompanhamento do percurso da maratona.

A Semob-JP designou 75 agentes de mobilidade, que estarão em viaturas e em pontos fixos, em todo o percurso do evento esportivo, nos trechos compreendidos na circunscrição do município de João Pessoa. Com o encerramento da Maratona de João Pessoa, previsto às 10h, todos os pontos de bloqueio serão liberados pelos agentes da Semob-JP após a passagem do último maratonista.

“Estamos com tudo pronto em apoio à realização da Maratona de João Pessoa, para que ocorra com toda a segurança para os maratonistas e pedestres, e também para garantir a fluidez do tráfego de veículos. Contamos com a colaboração dos condutores de veículos, no sentido da atenção às orientações dos agentes e à sinalização, quando próximos ou cruzando o percurso da maratona”, disse superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE.

Percurso – Com largada do Busto de Tamandaré, às 4h, os maratonistas seguirão pela Almirante Tamandaré, Nego, Antônio Lira, Epitácio Pessoa, Maximiano Figueiredo, Pedro I, Corálio Soares, Getúlio Vargas, Parque da Lagoa, Padre Meira, Guedes Pereira, Barão do Triunfo, Maciel Pinheiro e Cinco de Agosto, de onde retornam fazendo o percurso inverso, até a Almirante Tamandaré, depois seguem pela João Maurício, Flávio Ribeiro Coutinho, Argemiro de Figueiredo, Afonso Pena, Artur Monteiro Paiva e Maria da Penha Ribeiro de Lima, entrando na cidade de Cabedelo, na Avenida Oceano Atlântico, Intermares, de onde retornam, fazendo o percurso inverso até a chegada, no Busto de Tamandaré, concluindo os 42 km.