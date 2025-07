Sorocaba abre inscrições para cursos gratuitos do programa Caminho da Capacitação, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições do programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), estarão abertas até o dia 10 de julho e devem ser feitas pelo site: https://www.cursofussp.sp.gov.br/ e a efetivação da matrícula deverá ser realizada presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Uniten, localizada na Avenida General Osório, 1.840, na Vila Barão. Para tanto, os interessados devem apresentar um documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço.

Nesta etapa, estarão disponíveis os cursos de soldagem e manutenção de motos, que serão realizados entre os dias 14 e 25 de julho no estacionamento da Prefeitura Municipal de Sorocaba localizada Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no bairro Alto da Boa Vista.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Prefeitura de Sorocaba. pelos telefones (15) 3316-1666, da Uniten, ou (15) 3238-2503, do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do governo no combate à pobreza. O programa está inserido no Superação SP, ação integrada em formato inédito para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes, que estarão em Sorocaba e outras cidades, a partir do dia 30 de junho. O Caminho da Capacitação vai oferecer 46 cursos gratuitos em áreas como beleza, gastronomia e tecnologia. A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.