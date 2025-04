Cozinhas Comunitárias distribuirão bombons para crianças beneficiárias do Prato Feito – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Programa Prato Feito Carioca já serviu mais de 5 milhões de refeições. Foto: Roberto Moreyra/SMTE

O programa Prato Feito Carioca ganha esta semana um novo sabor. Em comemoração à Páscoa, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) distribuirá bombons para crianças beneficiárias de suas Cozinhas Comunitárias. A ação começa nesta segunda-feira (14/04), por 11 unidades do programa, e se estenderá até a próxima quinta-feira (17/04), em diferentes comunidades e bairros da cidade.

A distribuição dos bombons será iniciada pelas cozinhas Vilma Maria, Renascença, Abtunbi, Congregação Mariana, Santa Clara, Tia Cidinha, Bicuda no Prato, União Bangu, Chico Xavier, Vila Kennedy e Boêmios da Vila Aliança. Ela será feita no mesmo horário em que as refeições são dadas para os beneficiários do programa, entre 11h e 13h.

– A Páscoa é o momento de renovarmos a nossa fé e a nossa esperança. Com esta pequena iniciativa de distribuição de chocolates nas nossas Cozinhas Comunitárias, queremos levar um pouco deste espírito de renovação e festa para as crianças beneficiárias do programa Prato Feito Carioca -, diz o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Na semana passada, cozinheiras do programa participaram do curso Prato Feito com Chocolate, promovido pela SMTE em parceria com o SindRio. Durante dois dias, elas aprenderam como fazer ovos e bombons para a Páscoa, durante a oficina realizada no centro do Rio.

O programa Prato Feito Carioca, implantado em junho de 2022 pela Prefeitura do Rio, já serviu mais de 5 milhões de refeições, de 560 gramas cada uma, para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar em diferentes comunidades e bairros da cidade.