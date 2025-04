Agência Minas Gerais | Vice-governador acompanha tradicional cerimônia de Troca da Guarda no Palácio da Liberdade, como parte das comemorações dos 250 anos da PMMG 

Por MRNews



Relacionadas



O vice-governador Mateus Simões participou, na manhã deste domingo (13/4), da histórica solenidade de Troca da Guarda Governamental Especial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Palácio da Liberdade. Em 2025, a tradicional solenidade mantida pela instituição marca oficialmente o início das comemorações pelos 250 anos da PMMG. Por isso, levou ao público, que acompanhou o evento na Praça da Liberdade, uma cerimônia especial, com um imponente desfile de tropas e apresentações musicais, celebrando a conexão entre história, cultura e valores institucionais.

“Para Minas Gerais, é um orgulho ter a polícia mais antiga do Brasil e a mais respeitada. Este ano, a Polícia Militar de Minas Gerais completa 250 anos de história e, para fazer parte dessas comemorações, a gente retoma essa tradição antiga que é a troca de guarda no Palácio da Liberdade. É essencialmente um ano para que a gente resgate no mineiro essa imagem histórica da nossa Polícia”, destaca o vice-governador Mateus Simões.

O evento contou com a presença do comandante-geral da PMMG, Coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, além dos demais comandantes das Forças de Segurança do Estado, militares e convidados.

Tradicional

A passagem da segurança no Palácio da Liberdade, um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais do Estado, é caracterizada pela disciplina, precisão e simbolismo.

Durante a cerimônia cívico-militar, participaram militares do Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd), da Escola de Formação de Oficiais, do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT), do Centro de Atividades Musicais da PMMG (CAM). A participação de alunos do Colégio Tiradentes (CTPM) no desfile deu um toque ainda mais especial à tradição, unindo gerações.

Programação

A apresentação da Academia Musical Orquestra Show (AMOS) da PMMG abriu a programação, com um repertório de músicas populares para acolher os visitantes e convidados. Em seguida, marcando o início oficial da cerimônia, foi o momento do toque da alvorada, executado por um corneteiro.

A Companhia de Serviço da Guarda do Palácio fez o tradicional deslocamento simbólico desde a Avenida Brasil até a fachada do Palácio da Liberdade, relembrando o trajeto das tropas que, no passado, se revezavam na proteção do prédio histórico.

Em seguida, foi realizado o rito de transmissão e assunção do serviço de guarda, por meio de movimentos de ordem unida, que simboliza a continuidade da missão institucional da Polícia Militar. Na sequência, as apresentações da Banda de Música da PMMG e do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes completaram a solenidade.

A etapa seguinte do evento foi a abertura dos portões do Palácio da Liberdade ao público, para acompanhar a apresentação especial da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar com o coral Black to Black. O público também pôde conferir a exposição de viaturas históricas e modernas da corporação, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo e evidenciando a evolução dos recursos utilizados pela PMMG ao longo de seus 250 anos de existência.

“A Polícia Militar como um patrimônio do povo mineiro, todas as atividades em comemoração aos seus 250 anos estão direcionadas para potencializar cada vez mais essa proximidade da população de Minas com a Polícia”. destacou o comandante geral da PMMG, Coronel Carlos Frederico Otoni Garcia.