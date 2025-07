Wiggolly Dantas é campeão do Ubatuba Pro Surf 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último final de semana, entre os dias 4 e 6, foi realizado a 1ª etapa do Ubatuba Pro Surf. A Praia de Itamambuca reuniu mais de 200 surfistas de diversas idades e categoria. O evento, considerado o maior campeonato municipal de surf do mundo, contou com disputas acirradas e forte presença do público nas areias e nas transmissões online.

A Praia de Itamambuca, em Ubatuba, foi o cenário da 1ª etapa do Ubatuba Pro Surf 2025, realizada entre os dias 04 e 06, reuniu mais de 200 surfistas de diversas idades e categorias. O evento, considerado o maior campeonato municipal de surf do mundo, contou com disputas acirradas e forte presença do público nas areias e nas transmissões online.

A competição abriu com vitória de Wiggolly Dantas na categoria Profissional Masculino, em uma final contra Ryan Kainalo, que ficou com o segundo lugar. No feminino, Kiany Cristina foi a campeã, seguida por Nairê Marques. Na categoria OPEN, o troféu ficou com Carane Dantas, irmão mais velho de Wiggolly.

Entre os veteranos, destaque para Alexandre Moliterno, campeão da 40+, e Tadeu Pereira, vencedor da 50+. No Longboard Kahuna, a elegância de Alexandre Miranda garantiu o lugar mais alto do pódio. Já o título da categoria Militar foi conquistado por André Passos.

A nova geração também brilhou em Itamambuca. Kailani Renno foi um dos grandes nomes do evento, conquistando duas vitórias nas categorias Sub 16 e Sub 18 Masculino, enquanto Mari Elias venceu a Sub 18 Feminino. Nas categorias de base, destaque para Marina Suguimoto (Sub 16), Keoni Renno e Gabriela Rigo (Sub 14), Rafinha Miranda e Joana Costa (Sub 12), e os pequenos Naima Mathey e Matteo Durão, campeões da Sub 10 Feminino e Masculino, respectivamente.

Na categoria SUP Wave e entre os Highlanders (60+), o veterano Carlinhos Roberto levou o título em ambas as categorias.

“O Ubatuba Pro Surf é um exemplo de como o esporte pode movimentar a cidade de forma positiva, fortalecendo o turismo, revelando talentos e promovendo inclusão. Foi uma etapa histórica, com muita qualidade técnica e participação. A Prefeitura segue empenhada em apoiar eventos que representem nossa identidade e fortaleçam nossa economia”, salientou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

“Mais do que um campeonato, foi uma grande celebração da cultura do surf. Itamambuca mais uma vez mostrou por que é um dos principais picos do Brasil”, destacou o presidente da AUS, Cleiton Félix.