Assistência Social abre vagas extras de acolhimento no inverno para pessoas em situação de rua – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Abrigo provisório da SMAS no Rio Comprido. Foto: Wanderson Cruz / SMAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do Rio ampliou a oferta de acolhimento para pessoas em situação de rua durante este inverno. Desde terça-feira (8/7), há mais 160 vagas além das oferecidas diariamente na rede socioassistencial (no primeiro semestre de 2025, houve um incremento de 250 vagas permanentes no sistema). Quem aceita ser acolhido dorme em local seguro, protegido do frio e com direito a alimentação, kit de higiene, cobertor e roupa de cama.

– Essa iniciativa é para ampliar a rede de proteção a pessoas cuja vulnerabilidade é ainda maior no frio. Historicamente, nesta época do ano, mesmo quem não costuma aceitar o acolhimento acaba aceitando, porque precisa se proteger das baixas temperaturas. Há, então, a necessidade de reforço nas vagas. O acolhimento não é obrigatório, mas nossos educadores sociais são treinados para convencer as pessoas em situação de rua e mostrar os ganhos em saúde e bem-estar que podem ter nos albergues provisórios – explica a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha.

As vagas extras estão disponíveis em unidades da SMAS e em espaços oferecidos por parceiros na iniciativa privada e no Terceiro Setor: o Norte Shopping, a Paróquia Cristo Rei e a ONG Associação Desenvolvimento Assistencial Familiar. Todas as 160 funcionam em regime de albergue, para pernoite. O acolhido chega no fim da tarde, janta e passa a noite. No dia seguinte, recebe café da manhã e deixa o espaço, para retornar depois. As vagas estão assim distribuídas:

Parceiros

➤ Norte Shopping: 30 vagas para homens adultos.

Avenida Dom Hélder Câmara, 5.474 – Cachambi.

➤ Paróquia Cristo Rei: 50 vagas para homens adultos.

Rua Oliveira Figueiredo, 78 – Vaz Lobo.

➤ Associação Desenvolvimento Assistencial Familiar: 20 vagas para homens adultos.

Estrada Curumau, 180 – Taquara – Jacarepaguá.

Rede da SMAS

➤ Base da Abordagem Social Especializada 24 horas: 30 vagas para idosos (homens e mulheres).

Rua Itapiru, 1.443 – Rio Comprido.

➤ Unidade de Reinserção Social (URS) Rio Acolhedor: 30 vagas para homens adultos.

Avenida Hermínio Aurélio Sampaio, 105 – Santa Cruz.

Campanha “Inverno Solidário”

A SMAS também está arrecadando agasalhos, cobertores, meias e roupas de frio em bom estado para ajudar a proteger quem mais precisa neste inverno. As doações da campanha Inverno Solidário vão até 18 de julho e podem ser entregues em diversos pontos da cidade, como shoppings, clubes, universidades, órgãos públicos e outros locais parceiros. A lista completa de endereços está disponível no site da SMAS (https://assistenciasocial.prefeitura.rio/) e nas redes sociais @smasrio.