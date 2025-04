Clínica 3 do Hospital Municipal é entregue totalmente revitalizada

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

A Prefeitura de São José dos Campos concluiu as obras de melhorias da Clínica 3 do Hospital Municipal, que passou por uma modernização completa, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população.

A cerimônia de entrega da revitalização será nesta sexta-feira (11), às 11h, no auditório do HM, onde serão anunciadas mais novidades para o local.

Com investimento de aproximadamente R$2,5 milhões, foram ampliados os 18 quartos de internação da enfermaria, que agora contam com climatização própria, rede de vácuo para os 36 leitos, nova iluminação e painéis de gases medicinais com controle individualizado.

O ambiente também foi adaptado para garantir acessibilidade, com banheiros reformados, portas maiores e instalação de pisos antiderrapantes, atendendo às normas sanitárias e de acessibilidade exigidas pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros e ABNT.

Outras transformações incluem:

• Substituição de revestimentos em todos os banheiros, copa, posto de enfermagem e áreas de serviço;

• Novo sistema de forro resistente à umidade (RU);

• Chamada de enfermagem com acionadores nos banheiros e leitos;

• Instalação de sinalizadores, painéis de alarme de gases e proteção em todas as paredes;

• Aplicação de piso vinílico nos quartos e porcelanato nas demais áreas;

• Bate-macas tipo corrimão com iluminação em LED em todo o corredor central.

O novo projeto beneficia ainda os profissionais, com espaços adequados para apoio das equipes de enfermagem, respeitando critérios ergonômicos e operacionais.

Todas as inovações implementadas foram pensadas para facilitar a manutenção da estrutura sempre que necessário, permitindo intervenções técnicas mais rápidas e seguras, sem comprometer o funcionamento de outros leitos ou setores.

A entrega da Clínica 3 reforça o compromisso da Prefeitura com uma saúde pública humanizada, moderna e cada vez mais eficiente, beneficiando todos os pacientes que passam pela unidade todos os dias.

O Hospital Municipal, mantido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina), recentemente foi certificado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) no nível 3, que representa o mais alto padrão nos serviços de saúde.

Além disso, foi reconhecido por excelência no atendimento a traumas pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).



