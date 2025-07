Coro Sinfônico se apresenta no Cine Santana com nova formação

Avelino Israel





O Coro Sinfônico de São José dos Campos apresenta domingo (13), no Cine Santana, as 18h, o concerto Vere Passum: O Canto e O Corpo, marcando a estreia de uma nova formação do projeto. Os ingressos são solidários e devem ser retirados a partir de 48 horas antes do evento.

O título do concerto remete à expressão latina “verdadeiramente sofreu” (do hino Ave Verum Corpus) e reflete a relação entre o canto e o corpo: como a voz emerge do corpo e o transforma em instrumento de expressão.

O repertório alterna obras sacras e profanas, antigas e modernas, construindo pontes entre diferentes tradições culturais e musicais. Inclui peças em latim, alemão, francês, italiano, espanhol e inglês, representando a diversidade do canto coral.

Formação Artística

O Coro Sinfônico é um projeto que integra o Programa de Formação Artística da FCCR criado em 2005, destinado a jovens a partir de 12 anos de idade. Seu objetivo é capacitar coristas para a apresentação com orquestras, conjuntos de câmara ou a capela, criando oportunidades de educação musical de qualidade a jovens talentosos e capacitando-os à profissionalização artística.

Serviço

Cine Santana

Av. Rui Barbosa, 2005 – Santana



