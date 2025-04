Fortaleza BC x Pinheiros ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (10/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Fortaleza BC x Pinheiros hoje, HOJE (10) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Palpite Fortaleza BC x Pinheiros – NBB – 10/04/2025 às 19h30 (Horário de Brasília)

Nesta quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 19h30 (de Brasília), o Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, em Sobral (CE), será o palco do duelo entre Fortaleza Basquete Cearense e EC Pinheiros, em mais uma rodada da fase regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O confronto é decisivo para ambas as equipes, ainda com objetivos a alcançar nesta reta final de temporada.

Situação das equipes na tabela

O Fortaleza Basquete Cearense ocupa atualmente a 16ª colocação, com 9 vitórias e 23 derrotas em 32 jogos. Apesar da última vitória contra o Corinthians, o time nordestino enfrenta uma campanha marcada pela instabilidade, especialmente jogando em casa, onde perdeu 4 dos últimos 5 compromissos.

Já o EC Pinheiros aparece em 8º lugar, com 16 vitórias e 15 derrotas. A equipe paulista ainda briga para manter o mando de quadra nos playoffs e, por isso, cada vitória nesta reta final pode fazer diferença. Apesar da derrota para a Unifacisa no último jogo, o time vinha de uma sequência positiva de três vitórias consecutivas.

Retrospecto e desempenho recente

O retrospecto favorece amplamente o EC Pinheiros, que venceu os últimos 6 confrontos diretos entre as equipes. No primeiro turno da atual temporada, o time paulista venceu o Fortaleza por 76 a 74, em um jogo equilibrado, mas que novamente terminou com a vitória dos paulistas.

Nos últimos 6 jogos:

Fortaleza : 2 vitórias e 4 derrotas

: 2 vitórias e 4 derrotas Pinheiros: 3 vitórias e 3 derrotas

Destaque para nomes como David Sloan, Reynan e Bernardo Silva, que vêm sendo fundamentais no esquema do EC Pinheiros.

Odds das principais casas de apostas

Casa de Apostas Vitória Fortaleza Vitória Pinheiros Bet365 2.20 1.63 Novibet 2.08 1.66

Essas cotações refletem o favoritismo do EC Pinheiros, principalmente pelo histórico recente e desempenho superior ao longo da temporada.

Nosso palpite para Fortaleza x EC Pinheiros

Apesar da recuperação do Fortaleza com a vitória sobre o Corinthians, o time ainda demonstra muita fragilidade, principalmente defensiva. O EC Pinheiros chega mais estruturado, com melhor campanha e jogadores em melhor fase, além do bom retrospecto contra o adversário cearense.

Palpite: Vitória do EC Pinheiros

Odd sugerida: 1.66 (Novibet)

Programação e Onde Assistir

07 de Abril de 2025 (Segunda-feira)

Minas vs. Franca

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

08 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Flamengo vs. Paulistano

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV (para os jogos do Flamengo), NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio Municipal, Mogi das Cruzes

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

09 de Abril de 2025 (Quarta-feira)

Franca vs. Botafogo

• Horário: 17h00

• Local: Ginásio Poliesportivo, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h30

• Local: Ginásio do Morumbi, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

10 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Paulistano vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio de Esportes, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para o jogo do Flamengo, possivelmente também na Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

11 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Minas vs. Botafogo

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

12 de Abril de 2025 (Sábado)

Flamengo vs. Pato

• Horário: 16h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!