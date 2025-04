Representantes da prefeitura acompanham alunos da Etec na Feicom – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Catorze alunos dos cursos de transações imobiliárias e marketing da Etec Centro Paula Souza Caraguatatuba Classe Descentralizada de Ubatuba participaram da Feira Internacional da Construção (Feicom) na última quarta-feira, 9. A visita à feira, um evento de grande porte com intensa movimentação, teve como objetivo ampliar o conhecimento dos estudantes na área da construção.

Para viabilizar a participação, os alunos contaram com o apoio no acesso e de profissionais da Secretaria de Habitação e da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Ubatuba, que também acompanharam a visita: a secretária adjunta de Urbanismo, Edinéia de Souza, a diretora de projetos, Mayara Valiñas,, o arquiteto Tiago Azevedo e o chefe da Seção de Políticas de Regularização Fundiária, Jair da Silva.

Azevedo, que além de arquiteto efetivo da prefeitura é professor da Etec, comentou que a participação na Feicom, que abrange tanto o setor de construção quanto estratégias de marketing, proporcionou aos alunos de ambos os cursos a oportunidade de observar a dinâmica do mercado e as diversas ferramentas de promoção de produtos.

“A participação na feira representou uma experiência para o desenvolvimento do conhecimento dos estudantes, uma vez que oferece aos alunos uma visão real e atualizada do mercado de trabalho que eles em breve integrarão, além do contato direto com as mais recentes tecnologias, materiais, equipamentos e tendências da construção civil, complementando o aprendizado em sala de aula com a prática do mercado”, afirmou Azevedo.