Prefeitura de Sorocaba realiza campanha Abril Grená com ações educativas nas UBSs – Agência de Notícias

Fotos: Secretaria Municipal da Saúde (SES)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), junto à Coordenação de Saúde Bucal, deu início, neste mês de abril, a uma série de ações de conscientização e promoção da saúde bucal que estão vinculadas à campanha “Abril Grená”.

O nome Grená vem da mesma cor do símbolo oficial da Odontologia (uma variação do vermelho), o qual ostenta um bastão de esculápio no tom grená. Em Sorocaba, por sua vez, o mês de abril é dedicado à saúde bucal, com base na Lei Municipal n° 12.311, de 2 de junho de 2021, de autoria do vereador João Donizeti, por iniciativa da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD).

As ações do Poder Público ocorrerão ao longo de todo o mês de abril, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Dentre as iniciativas programadas, haverá palestras educativas, rodas de conversa, e a entrega de material informativo, além de exposições e decoração nas unidades sobre o tema da campanha.

“A iniciativa é fundamental para que mais pessoas tenham acesso às informações sobre saúde bucal e busquem cuidado preventivo e informações para que a higiene oral possa ser cultivada. Parabéns às equipes que se empenham nesse objetivo tão importante à população”, salienta o secretário da Saúde, Dr. Magno Sauter.

Confira a programação nas UBSs:

UBS Angélica

Exposição na recepção, entrega de folders e orientação de escovação pela equipe da odonto

UBS Aparecidinha

Orientação higiene bucal e periodontia (2, 9 e 23/4, das 9h às 11h)

UBS Barão

Palestras sobre promoção da saúde bucal p o público em geral na recepção, em parceria com os alunos de odontologia da Uniso (toda segunda-feira do mês);

Palestras pontuais sobre promoção da saúde bucal p grupos de PAC na sala de reunião, às sextas-feiras;

Painéis, folders e outros espalhados pela unidade sobre prevenção das principais doenças bucais;

UBS Barcelona

Orientações de cuidados com saúde bucal das crianças (23 e 30/4)

UBS Brigadeiro Tobias

Orientações de saúde bucal e importância da prevenção.

Busca ativa

UBS Cajuru

Ação no CEI-48 (7/4)

Busca ativa (9/4)

Bate papo com jovens da Pastoral do Menor (14/4)

Ação no CEI-111 (16/4)

Orientações sobre saúde bucal (21/4)

Ação com gestantes (23/4)

Café da manhã temático (28/4)

Orientações sobre saúde bucal (30/4)

UBS Carandá

Exposição de cartazes; decoração da porta do Consultório Odontológico (3 a 18/4)

Mesa demonstrativa com manequins e materiais para orientação de higiene e orientações relacionadas a prevenção de danos e promoção à saúde bucal, distribuição de informativos (quartas e sextas 10h e 14h)

Palestras pontuais no período da tarde, na sala de espera, sobre diversos temas da Saúde Bucal, como: higiene oral, prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal, relação do tabagismo e saúde bucal, saúde bucal da gestante e da criança.

UBS Cerrado

Diagnóstico bucal (25/4)

UBS Éden

Decoração e entrega de folders (mês todo)

Palestra (16/4)

UBS Escola

Decoração da Unidade (mês todo)

Dia D de prevenção de câncer bucal com palestra (30/4 – 7h30)

Avaliação da mucosa bucal em livre demanda para pessoas a partir de 40 anos (30/4 – 8h às 11h)

UBS Fiori

Orientações sobre saúde bucal (mês todo)

UBS Habiteto

Palestra com grupo de caminhada sobre cuidados com a saúde bucal relacionada a qualidade de vida (23/04 – 8h)

Palestra com gestante sobre cuidados com a saúde bucal com grupo de gestantes (25/4 – 14h)

UBS Haro

Entrega de panfletos

Orientações para pacientes na sala de espera (30/4)

UBS Hortência

Ações com as idosas do grupo de caminhada, avaliações e orientações e em seguida ações com o público geral(16/4)

UBS Laranjeiras

Orientações sobre saúde bucal (24/4 – 9h às 11h)

UBS Lopes de Oliveira

Painel educativo na unidade

Palestra e orientações:

Cárie: causas, diagnóstico, prevenção e tratamento (3/4 – 15h45)

Doença periodontal: causas, diagnóstico, prevenção e tratamento (10/4 -15h45)

Saúde bucal do bebê e da criança (24/4 -15h45)

Palestra e orientações: E.E. “Francisco Camargo”

Cárie: causas, diagnóstico, prevenção e tratamento (22/4 – tarde)

Cárie: causas, diagnóstico, prevenção e tratamento (23/4 – manhã)

UBS Marcia Mendes

Orientações de serviço odontológico (diariamente – 7h às 10h)

UBS Mineirão

Roda de conversa com objetivo de conscientizar a população da importância de manter uma boa higiene bucal, ter uma alimentação saudável e abster-se de excessos de fumo e bebidas alcoólicas para evitar doenças bucais (14/4)

UBS Nova Esperança

Avaliação oral de bebês e crianças de 0 a 2 anos no CEI-71 (3/4)

Avaliação oral de crianças de 3 e 4 anos no CEI-71 (10/4)

UBS Nova Sorocaba

Entrega de informativos nos atendimentos odontológicos e decoração na unidade (mês todo)

UBS Paineiras

Abordagem sobre amamentação e desenvolvimento orofacial; doença periodontal e gestação; a importância de hábitos saudáveis nos primeiros 2 anos de vida da criança para grupo de gestantes

Palestras e exame bucal de crianças de 0 a 2 anos

Abordagem sobre câncer de boca e lesões pré cancerizáveis e a dinâmica entre doença periodontal e diabetes

UBS Rodrigo

Avaliação clínica de equipe da odonto e avaliação de situação vacinal no CEI-89 (12 a 16 de maio)

UBS Sabiá

Orientações em sala de espera sobre a prevenção de doenças bucais (16/4 – 9h)

UBS Santana

Painel com informações sobre a campanha Abril Grená

UBS São Bento

Painéis com artes visuais

Entrega de folder educativo digital via WhatsApp à comunidade

Entrega de informativos na unidade

UBS São Guilherme

Orientações sobre saúde bucal (4/4)

UBS Simus

Palestra sobre saúde bucal (11/4 – 9h30 e 17/4 – 10h)

UBS Sorocaba 1

Palestra para adultos e idosos (25/4)

Palestra para crianças (25/4)

UBS Ulisses Guimarães

Avaliação de saúde bucal em crianças de 6 a 10 anos (11/5)

UBS Vitória Régia

Orientações sobre saúde bucal 11/4

Atividade lúdica para crianças de 2 a 5 anos (23/4)

UBS Wanel Ville

Mural de informações sobre saúde bucal e prevenção

Palestra e orientação (24/5 – 14h às 16h)