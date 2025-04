ASSISTIR AO VIVO América de Cali x Corinthians COPA Sul-Americana 2025, HOJE (08/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Por MRNews



Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: América de Cali x Corinthians acontece HOJE (08) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

América de Cali x Corinthians: duelo decisivo na Sul-Americana movimenta apostas esportivas

A segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 promete fortes emoções nesta terça-feira (08), com o embate entre América de Cali e Corinthians, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia. O confronto, que será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta) e pelo streaming Paramount+, é um prato cheio para os apostadores de plantão e fãs de futebol sul-americano.

Corinthians em busca de recuperação

Apesar da excelente vitória por 3 a 0 sobre o Vasco no último sábado, pelo Brasileirão, o Timão chega pressionado para a partida internacional. A estreia na Sul-Americana foi frustrante: derrota em casa por 2 a 1 para o Huracán, da Argentina. Agora, com zero ponto conquistado no Grupo C, o Corinthians sabe que uma nova derrota pode complicar seriamente suas chances de classificação à próxima fase.

O técnico Ramón Díaz, que ainda busca encaixar o elenco, terá que lidar com uma série de desfalques importantes. Memphis Depay e Igor Coronado estão fora após se lesionarem no último jogo. Outros nomes como o goleiro Hugo, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Anglieri e o meia Rodrigo Garro também seguem no departamento médico, o que obriga o treinador a improvisar e dar oportunidades a jogadores menos utilizados.

América de Cali quer se firmar em casa

Vice-líder do Campeonato Colombiano, o América de Cali faz uma boa campanha doméstica, mas também está sob pressão após ser derrotado pelo Once Caldas por 3 a 0 no fim de semana. Com 24 pontos em 12 rodadas, o clube colombiano busca reafirmar sua força como mandante e aproveitar os desfalques do adversário brasileiro.

O time conta com uma base sólida e um meio-campo dinâmico, além de jogadores experientes no setor ofensivo. Jogar em casa pode ser um trunfo fundamental, principalmente se a torcida local lotar o Pascual Guerrero.

O que dizem as apostas?

As casas de apostas apontam um leve favoritismo para o América de Cali, devido ao mando de campo e à boa fase no campeonato local. No entanto, o fator técnico ainda pesa para o Corinthians, que conta com nomes de peso e a possibilidade de surpreender fora de casa, como tantas vezes já fez em torneios continentais.

Cotações médias para o confronto:

Vitória do América de Cali: 2.50

Empate: 3.00

Vitória do Corinthians: 2.80

Para quem gosta de apostar ao vivo, o jogo é uma excelente oportunidade. A alternância de domínio no meio-campo e a tensão natural de um confronto eliminatório deixam o duelo aberto para diversas opções de mercado, como gols no segundo tempo, ambas marcam ou escanteios acima de 8.5.

Dica para os apostadores

Agenda esportiva imperdível: América de Cali x Corinthians

Data: 08/04/2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming)

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.