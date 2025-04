Agência Minas Gerais | Governo de Minas paga 7ª parcela do Programa de Recuperação Econômica para a União

O Estado de Minas Gerais efetuou, nesta semana, o pagamento de R$ 396,65 milhões ao Tesouro Nacional, em cumprimento ao acordo da dívida com a União. Esse valor inclui, além da sétima parcela do contrato n° 336/2022/CAF, no montante de R$ 321,73 milhões, o pagamento dos valores originalmente devidos referentes às prestações das operações de crédito, ajustados conforme percentuais crescentes de 11,11% a cada exercício financeiro.

No total, essas prestações somam R$ 74,92 milhões, sendo R$ 14,04 milhões correspondentes ao contrato n° 272/2025/CAFIN e R$ 60,88 milhões ao contrato firmado nos termos da Lei n° 9496/97.

Atualmente, o pagamento da dívida com a União é feito nos moldes do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Em 2024, foram pagos R$ 286,7 milhões, no dia 1 de outubro; R$ 291,7 milhões em novembro; e R$ 296,2 milhões em dezembro. Já em 2025, foram pagos R$ 303,7 milhões em janeiro; R$ 392,98 milhões em fevereiro; e R$ 472,11 milhões em março.

Histórico

Vale ressaltar que o Estado de Minas Gerais pagou mensalmente, de agosto de 2022 a agosto de 2024, aproximadamente, R$ 200 milhões referente ao contrato firmado com base no artigo 23 da Lei Complementar n° 178/2021, além de outros pagamentos realizados ao longo do período.

Em função do acordo homologado pelo STF, que considera o RRF do ente federado como se homologado estivesse, em 1 de agosto de 2024, o saldo do contrato de refinanciamento nº 283/2022/CAF foi incorporado ao saldo do contrato n° 336/2022/CAF, com efeitos financeiros a partir de 1 de outubro de 2024.

Desde janeiro de 2019, quando a gestão atual assumiu, considerando a parcela de 1 de abril de 2025, o Governo de Minas pagou R$ 9,42 bilhões à União, em razão da dívida do Estado. Somente em 2025, já foi pago R$ 1,57 bilhão.