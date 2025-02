Carnaval Cultural de Corumbá fomenta a economia criativa em MS e reforça tradição popular

No ritmo das marchinhas e com a participação de ritmistas das escolas de samba, passistas e foliões dos tradicionais cordões e blocos, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou, na noite de ontem (13), o Carnaval Cultural de Corumbá. O governador Eduardo Riedel participou do evento na Praça Central Jardim da Independência e ressaltou a importância da festa para a população.

“Com certeza vai ser uma grande festa, com apoio do Estado, pela iniciativa da prefeitura e da classe política que se uniu. O carnaval é um movimento, uma expressão popular, que gera economia, renda, emprego, oportunidade para as pessoas”, afirmou Riedel.

A preparação para a folia corumbaense movimenta as escolas de samba, que a cada ano levam aproximadamente 35 mil pessoas para a avenida.

“São dez mil pessoas desfilando e 25 mil assistindo. O pessoal participa, os foliões esperam os desfiles. As escolas são extremamente tradicionais, a gente monta o maior carnaval do Estado, do Centro-Oeste, e faz um grande espetáculo”, disse Vitor Rafael, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá.

Os blocos e cordões também reúnem a população em busca de diversão e cultura. Um dos grupos mais tradicionais é o Bloco dos Palhaços, que reúne aproximadamente foliões, todos com fantasia de palhaço. Iniciado em 1989, o bloco reúne principalmente famílias e crianças, como uma opção de diversão para os pequenos foliões.

“O bloco começou com um único palhaço, depois profissionalizamos e hoje a gente faz a maquiagem e o figurino para todos que queiram participar. Corumbá é uma cidade que tem muitos blocos, e as pessoas aproveitam tudo do carnaval, é muito significativo”, afirmou uma das fundadoras do bloco, Bianca Machado.

Uma das figuras mais representativas do carnaval de Corumbá, Maria Lúcia Rocha, a Morocha, 80 anos, participou do lançamento e falou sobre a importância da festa para a população. “O carnaval é da cidade, e por isso todos temos a obrigação de ajudar. Eu gosto da folia, é um prazer participar”.

“O carnaval precisa ser visto como investimento. E a festa deste ano só foi possível com o apoio do Governo do Estado e dos parlamentares que garantiram recursos, para esta festa cultural importante para Corumbá”, afirmou o prefeito Gabriel de Oliveira.

O lançamento do Carnaval de Corumbá reuniu os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Marcelo Miranda (Setesc), a senadora Soraya Thronicke, o deputado federal Geraldo Resende, os deputados estaduais Gerson Claro (presidente da Alems), Mara Caseiro, Pedrossian Neto e Paulo Duarte, além de outras autoridades estaduais e municipais.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

