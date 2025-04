Guardas da Ronda Escolar prendem mulher após flagrante de estelionato em Campo Grande – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Guardas do Grupamento de Ronda Escolar (GRE) prenderam uma mulher de 25 anos após flagrante de estelionato contra um casal de idosos, na última quarta-feira (2/4), em Campo Grande, na Zona Oeste. A suspeita se passou por agente comunitária de saúde de uma clínica da família para se aproximar das vítimas.

A equipe foi acionada pela advogada do casal na Estrada da Posse. A advogada pediu ajuda para conduzir a mulher até a delegacia. Ao chegar ao local, as guardas encontraram a mulher detida. A vítima relatou que a suspeita foi até sua residência no dia anterior, se identificou como agente de saúde, tirou fotos dos documentos do casal e do idoso, que é aposentado, e ficou de marcar consultas médicas.

A idosa relatou ainda que a mulher estava com uniforme e um crachá. Contudo, na quarta-feira, a idosa foi até a clínica da família, onde recebeu a informação de que não havia funcionária com o nome e as características da mulher que os abordou. À tarde, a suspeita retornou a residência das vítimas, para levar remédios. Ao ser confrontada pela idosa, ela tentou fugir, mas foi impedida por vizinhos.

As guardas prenderam a suspeita e a levaram para a 35ª DP (Campo Grande). A suspeita ainda tentou esconder a camisa e dois telefones no banheiro da unidade policial, mas as guardas identificaram os objetos. Na delegacia, ela foi identificada e a ocorrência registrada como estelionato (artigo 171 do Código Penal).