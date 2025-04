ASSISTIR Flamengo x Cuiabá AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (06/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Flamengo x Cuiabá Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (06) às 16 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Fla, que busca a vitória sob seus domínios.

Flamengo x Cuiabá U20: Onde assistir ao vivo, estatísticas e live score – 06/04/2025

No próximo domingo, 6 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), Flamengo U20 e Cuiabá U20 se enfrentam pela fase de grupos do Brasileirão Sub-20. O confronto acontece com transmissão ao vivo em diversas plataformas de apostas que oferecem live stream para usuários com saldo em conta ou apostas recentes.

Transmissão ao Vivo – Live Stream

As casas de apostas Estrelabet e Esportivabet estão com transmissão ao vivo da partida. Para assistir, basta estar logado com saldo ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. A partida também estará disponível em livescore em tempo real pelo Flashscore.com.br, que traz todos os lances do confronto.

Cotações das Casas de Apostas (em 02/04/2025)

Estrelabet / Esportivabet: Vitória Flamengo U20: 1.52 Empate: 4.20 Vitória Cuiabá U20: 5.00



Esses números demonstram o favoritismo do Rubro-Negro carioca, que chega em bom momento, embalado por duas vitórias consecutivas.

Forma Recente das Equipes

Flamengo U20 – Últimos 5 Jogos

03/04/25: Fluminense U20 1×2 Flamengo U20 (Brasileirão Sub-20)

31/03/25: Flamengo U20 4×2 Madureira U20 (Carioca Sub-20)

28/03/25: Flamengo U20 0x5 Vasco U20 (Brasileirão Sub-20)

22/03/25: Portuguesa-RJ U20 0x5 Flamengo U20 (Carioca Sub-20)

21/03/25: Athletico-PR U20 2×1 Flamengo U20 (Brasileirão Sub-20)

Cuiabá U20 – Últimos 5 Jogos

02/04/25: Athletico-PR U20 3×0 Cuiabá U20

26/03/25: Corinthians U20 0x0 Cuiabá U20

19/03/25: Cuiabá U20 6×0 Juventude U20

10/01/25: Santa Fé U20 0x2 Cuiabá U20

07/01/25: Iape U20 1×1 Cuiabá U20

Confrontos Diretos (H2H)

11/04/24: Flamengo U20 3×1 Cuiabá U20

27/04/23: Cuiabá U20 1×3 Flamengo U20

O histórico recente favorece amplamente o Flamengo, que venceu os dois últimos confrontos com placares confortáveis.

Destaques

O Flamengo U20 chega embalado pela conquista da Libertadores Sub-20 , vencendo o Palmeiras nos pênaltis após gol de Felipe Lima no tempo regulamentar.

, vencendo o Palmeiras nos pênaltis após gol de Felipe Lima no tempo regulamentar. O Cuiabá U20 busca recuperação após derrota pesada para o Athletico-PR, mas mostrou poder ofensivo ao golear o Juventude por 6 a 0 anteriormente.

Como acompanhar em tempo real

Você pode acompanhar Flamengo U20 x Cuiabá U20 ao vivo com livescore minuto a minuto no site Flashscore.com.br, além das estatísticas completas, escalações e desempenho ao longo da partida.

Atenção: Para assistir ao live stream, é necessário ter conta ativa em plataformas como Estrelabet ou Esportivabet. Jogue com responsabilidade. 18+.

Palpite: Com base na fase atual e no retrospecto, o Flamengo U20 entra como favorito. A expectativa é de vitória rubro-negra com pelo menos dois gols de vantagem.

Sugestão de aposta:

Vitória Flamengo U20 + Over 2.5 gols (acima de 2.5 gols)

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?