São José Basketball vence Unifacisa e sobe na tabela do NBB

O Farma Conde São José Basketball venceu a Unifacisa por 78 a 66 na noite desta quarta-feira (2), na Farma Conde Arena, em confronto direto válido pela fase regular do NBB Caixa.

Com a vitória conquistada, a segunda consecutiva na competição, o clube joseense subiu para a nona colocação no torneio, com 51,6% de aproveitamento, enquanto os paraibanos caem para a décima posição, com 48.4% de aproveitamento.

O ala/armador Adyel veio do banco e terminou como o cestinha do time mandante na partida, com 15 pontos anotados. Ruivo (14), Franco Vieta (14) e Douglas dos Santos (13), também registraram boas atuações pelos donos da casa. Pelo lado visitante, o principal destaque foi o americano Delph, com 17 pontos.

O time joseense volta à quadra na próxima quarta-feira (9), quando encara o Ceisc União Corinthians fora de casa, às 19h30, no ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul/RS.



