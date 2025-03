Carreta da Saúde chega a Mundo Novo para atender servidores da segurança pública – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Ação será entre os dias 1° e 3 de abril de 2025 oferecendo diversos serviços gratuitos

A segunda edição do projeto Carreta da Saúde chega a Mundo Novo com uma série de atendimentos médicos voltados exclusivamente aos servidores da Segurança Pública da região. Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro de Atenção Biopsicossocial (CABS), o projeto estará no município entre os dias 1° e 3 de abril de 2025, oferecendo diversos serviços de saúde gratuitos.

A unidade móvel estará estacionada em frente ao Corpo de Bombeiros, oferecendo uma gama de atendimentos médicos voltados para o bem-estar dos profissionais de segurança pública. Entre os serviços gratuitos que serão disponibilizados estão:

Clínica Geral

Audiometria

Oftalmologia (incluindo fornecimento gratuito de óculos de grau)

Odontologia

Psicologia

A Carreta da Saúde tem como objetivo proporcionar cuidados médicos essenciais para os servidores que, frequentemente, enfrentam situações de estresse e pressão em sua rotina de trabalho.

De acordo com o coordenador do CABS, Ivan Gibim Lacerda, a iniciativa não beneficiará apenas os servidores de Mundo Novo, mas também de municípios vizinhos, como Paranhos, Sete Quedas e Japorã.

“O servidor da segurança pública, ao longo dos últimos 50 anos, sempre foi observado como se fosse super-homem ou supermulher, entretanto, ele é um ser humano como qualquer outro, e é submetido a pressões muito elevadas. Este projeto coloca o servidor da segurança pública no centro das ações do governo, reconhecendo sua importância e oferecendo o apoio necessário para a sua saúde física e mental”, afirmou Lacerda.

A Carreta da Saúde foi lançada em novembro de 2024, em Dourados, e já atendeu 612 pessoas, incluindo a distribuição gratuita de 221 óculos. O projeto, que também percorre outros municípios de Mato Grosso do Sul, passará por cidades como Corumbá, Ponta Porã, Bela Vista e, novamente, Dourados, para uma repescagem de atendimentos.

A unidade móvel foi adquirida por meio de convênio entre a SEJUSP e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). “A iniciativa tem como principal objetivo promover a saúde integral dos servidores da segurança pública, com especial atenção à saúde mental e à qualidade de vida desses profissionais”, destacou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Agendamento

Os interessados devem realizar o agendamento prévio para garantir seu atendimento através do link: sistemaprism.com.br/paciente.

Para mais informações, os servidores podem entrar em contato pelo WhatsApp: (67) 99947-0022.

