Prefeitura lança o “Poupatempo Empreendedor” no dia 11 de abril – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), lançará, no dia 11 de abril, às 12h, o “Poupatempo Empreendedor”. A novidade acontecerá na sede da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), no Centro da cidade.

Trata-se de uma iniciativa com o objetivo de diminuir a burocracia em processos administrativos da Administração Municipal, dando agilidade no fomento às microempresas individuais e empresas de pequeno porte, seja ela comercial ou de prestação de serviço, consideradas especiais e de relevante interesse para o município.

“O ‘Poupatempo Empreendedor’ surge da necessidade de nossos sorocabanos microempreendedores e empreendedores individuais de realizar todo seu trabalho burocrático com mais agilidade, atenção e comprometimento. No local, estarão reunidas diversas entidades públicas para auxiliar os empreendedores, entre elas, o Banco do Povo, Jucesp, Sindicato do Comércio Patronal entre outros”, explica o secretário da Semepp, Fernando Marques.

Para o presidente da Associação Comercial de Sorocaba, Hygor Duarte, este é um marco importante para o empreendedorismo do município. “A inauguração da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte na nossa Associação Comercial representa um passo significativo para o desenvolvimento do setor. Estamos fortalecendo o apoio aos pequenos empresários, que são a base da nossa economia. A parceria com a Prefeitura é fundamental para promover um ambiente mais favorável aos negócios locais. Acreditamos que, com esse espaço, novos desafios serão superados, e novas oportunidades surgirão. Estamos muito orgulhosos de contribuir para essa conquista da nossa cidade.”

Para os interessados em participar da inauguração do “Poupatempo Empreendedor”, basta se inscrever pelo link: www.acso.com.br/empreendedor. A sede da ACSO fica na Rua da Penha, 535, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3331-1003.