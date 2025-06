Novos conselheiros municipais de juventude do Rio são empossados – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O CMJC visa fortalecer a autonomia e participação social da juventude – Laryssa Lomenha/JUVRio

Os 55 novos membros e os suplentes do Conselho Municipal de Juventude Carioca (CMJC) foram empossados, nesta quinta-feira (26/6), na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, no Centro. O certificado de posse foi entregue pela secretária especial de Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues, aos representantes eleitos do Conselho para a gestão do biênio 2025-2027.

O Conselho Municipal de Juventude Carioca foi instituído por meio da lei n° 7.225, de 10 de janeiro de 2022. O CMJC visa fortalecer a autonomia e participação social da juventude, bem como formular e propor políticas afirmativas de promoção e garantia dos direitos da juventude, assim como as diretrizes da ação governamental.

– Neste próximo mandato, a Secretaria da Juventude estará completamente dedicada ao Conselho para que possamos fazer um Plano Municipal de Juventude. Eu conto com os conselheiros para que possamos ter essa visão de como podemos melhorar e inspirar os jovens que fazem parte dos nossos projetos, além de construir as novas políticas de juventude da cidade do Rio de Janeiro. É motivador ver como tem jovem potente, talentoso e dedicado no município – destacou a secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.

A lista completa dos conselheiros e suplentes eleitos será divulgada posteriormente por meio do Diário Oficial do Município do Rio.