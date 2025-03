Equipe de Odontologia de Ubatuba participa de palestra educativa – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 25, dentistas da rede municipal de Saúde de Ubatuba participaram de uma palestra sobre doenças infecciosas, ministrada pelo Cirurgião Dentista Sérgio Nagao Mashiko. A capacitação atualizou os conhecimentos dos profissionais sobre as principais doenças infecciosas que afetam a saúde bucal da população.

A palestra abordou temas como a prevenção e o controle de doenças infecciosas, como a tuberculose, IST e a hepatite. Além disso, foram discutidas medidas de biossegurança necessárias para evitar a transmissão dessas doenças no ambiente de trabalho.

De acordo com o Dr. Sergio Nagao, “é fundamental que os dentistas estejam atualizados sobre as principais doenças infecciosas e saibam como prevenir e controlar a sua transmissão para a segurança do paciente e dos próprios profissionais que estão realizando o atendimento. ” Ele também destacou que promover a capacitação contínua dos profissionais de Saúde contribui diretamente na qualidade do atendimento prestado aos munícipes.

“Sabemos que a saúde bucal está diretamente ligada à saúde do corpo como um todo. A boca é a porta de entrada para diversas doenças e também um sinal importante sobre o funcionamento do nosso organismo. Por isso, capacitar nossos dentistas para identificar e lidar com doenças infecciosas é fundamental para garantir um cuidado integral à população, prevenindo problemas maiores e promovendo mais qualidade de vida para todos”, finalizou a secretária de Saúde, Simone Brito.

Saiba mais sobre o palestrante

O Cirurgião Dentista Sérgio Nagao Mashiko atua na Estrategia De Saude Da Familia em Ubatuba e possui sólida formação acadêmica e vasta experiência clínica. Sua abordagem humanizada, aliada ao constante aprimoramento técnico, garante resultados eficazes e a satisfação de todos que buscam seus serviços. Além disso, ele está sempre atualizado com as últimas inovações e tendências do setor, o que o torna uma referência em sua especialidade.