Prefeitura de Sorocaba dá início às obras de revitalização de praças na Vila Progresso e Vila Santa Rita – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), deu início, na tarde desta sexta-feira (21), às obras de revitalização das praças “José Vicente Vannuchi”, localizada na Vila Progresso, e “Benedito Paes de Almeida”, na Vila Santana, e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até três meses.

“Seguimos com o compromisso de revitalizar espaços públicos para garantir que a população tenha acesso a locais seguros e agradáveis. A equipe da Administração Pública têm realizado trabalhos incríveis pela cidade, e hoje, comemoramos o início de dois locais importantes para os moradores da região”, declarou o prefeito Rodrigo Manga, durante o ato que marcou o lançamento das obras, realizado na Praça “José Vicente Vannuchi”.

A intervenção no espaço da Vila Progresso consiste na substituição da grama dos canteiros e instalação de guias; troca de pisos danificados; troca dos bancos de concreto; implantação de academia ao ar livre; revitalização do quiosque com nova pintura do piso, colunas, vigas e telhas; e instalação de lixeiras metálicas.

Já na praça da Vila Santana, os trabalhos executados incluem a substituição da grama dos canteiros e instalação de guias; construção de nova mureta de arrimo; reconstrução do passeio de concreto; instalação de bebedouro; revitalização dos bancos de madeira; e instalação de lixeiras metálicas.

“Já revitalizamos outros lugares no bairro e com essa emenda vamos fazer todas as manutenções necessárias nos dois lugares”, destacou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa. As obras serão executadas pela empresa Viva Construções e Serviços. As reformas estão orçadas em R$ 200 mil e será realizada a partir de emenda impositiva do vereador Silvano Júnior, que também acompanhou o evento.

Sandra do Carmo é diretora do Centro de Educação Infantil (CEI) 08 “Profª Messias Ribeiro de Noronha Cunha”, localizado ao lado da praça, e participou do ato de início das obras. “A praça é nossa porta de entrada, estamos muito felizes pois teremos um local acolhedor disponível para a comunidade e que vai embelezar o local. Também sou moradora do bairro e fico satisfeita de ver esse carinho com os moradores e as crianças da escola”, ressaltou.

Ainda estiveram presentes os secretários municipais Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade), Lucas Pedrozo (Comunicação), Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária), mais o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno.