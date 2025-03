Cidade sediará Encontro de Formação dos CAE do Litoral – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nos dias 24 e 25 de abril, a Câmara Municipal de Ubatuba sediará o Encontro de Formação do Conselho de Alimentação Escolar das Cidades do Litoral de São Paulo. O evento acontece das 9h às 17h e vai reunir gestores escolares, supervisores e representantes dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) da região para um amplo debate sobre a alimentação escolar e o papel fundamental desses profissionais na fiscalização e no acompanhamento da merenda servida nas unidades.

A capacitação é uma iniciativa do CAE/Ubatuba, com o apoio da Prefeitura de Ubatuba e da Câmara de Vereadores, com o objetivo de aprimorar o conhecimento dos participantes sobre legislação, funcionamento dos Conselhos e as boas práticas para garantir uma alimentação de qualidade para os estudantes da rede pública.

Segundo a diretoria do CAE, a iniciativa vai fortalecer a transparência, a eficiência na gestão dos recursos e a oferta de uma merenda cada vez mais nutritiva e adequada às necessidades dos alunos.

Dessa vez, a cidade se ofereceu para sediar o encontro a fim de abranger o maior número possível de pessoas que atuam no segmento da alimentação escolar. “O evento representa um avanço importante para a Educação e para a segurança alimentar dos estudantes, pois capacita aqueles que têm a responsabilidade de zelar pela qualidade da alimentação nas escolas. Estamos comprometidos com a melhoria contínua da merenda escolar, beneficiando diretamente milhares de famílias do município”, destacou a chefe de Seção da Alimentação Escolar, Liandra Monteiro.

De acordo com o secretário de Educação de Ubatuba, Josué Gulli, sediar o encontro é uma honra para o município. “Esse evento é uma oportunidade de troca de experiências entre os conselheiros da região e de fortalecimento das ações em prol de uma merenda escolar nutritiva e de qualidade, o que reflete diretamente na aprendizagem dos nossos alunos”, afirmou Gulli.

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo que os recursos sejam aplicados de maneira correta e que os alunos recebam refeições de qualidade. A formação continuada dos conselheiros é fundamental para aprimorar o trabalho de controle social e fortalecer a transparência na gestão pública.