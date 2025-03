Centro de Educação Ambiental do Rio Sorocaba tem exposição e doação de mudas de árvores frutíferas neste sábado (15)

Fotos: Saae

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realiza, neste sábado (15), das 9h às 12h, a doação de 50 mudas de árvores frutíferas e uma exposição educativa para abordar o consumo consciente da água e a importância da conservação dos mananciais, no Centro de Educação Ambiental (CEA) do Rio Sorocaba, localizado no Parque das Águas.

As ações educativas do Saae/Sorocaba integram a programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Água e ao Dia do Rio Sorocaba (22 de março), que fazem parte do calendário oficial de datas alusivas ao meio ambiente, instituído pela Lei Municipal nº 8.812/2009. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da água para a vida, seu uso consciente, qualidade das águas do Rio Sorocaba e a conservação dos mananciais.

No CEA Rio Sorocaba, os moradores poderão obter mudas de jabuticaba, uvaia, pitanga e cerejeira do rio grande. Todos os exemplares foram produzidos no viveiro municipal da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), localizado no Hortinho.

Já na exposição, a equipe educativa do Saae/Sorocaba vai apresentar às famílias um modelo de minicisterna, disponibilidade hídrica, de filtro de tratamento de água, vaso freático antidengue e materiais informativos sobre o Caminho da Água, Mapa Mundi – Disponibilidade Hídrica, Economia de Água e Biodiversidade dos Peixes do Rio Sorocaba. Os munícipes também poderão levar para casa um redutor de vazão para torneira de residência.

O CEA Rio Sorocaba está localizado no Teatro de Arena “Osório T. Moraes”, que fica no Parque das Águas, com acesso pela Rua Joaquim Ferreira Barbosa, altura do número 1.400, e conta com o bolsão de estacionamento.