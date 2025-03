Manchester United x Real Sociedad ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/03)

O jogo entre Manchester United x Real Sociedad acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Prévia: Manchester United x Real Sociedad – Análise, Palpites e Escalações

Manchester United x Real Sociedad se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV no YouTube. citeturn0search0

No confronto de ida, realizado na Espanha, as equipes empataram em 1 a 1. Joshua Zirkzee abriu o placar para o Manchester United, enquanto Mikel Oyarzabal igualou para a Real Sociedad em cobrança de pênalti. Com o empate, a decisão pela vaga nas quartas de final está em aberto: quem vencer avança, e um novo empate levará a partida para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. citeturn0search0

Desfalques e prováveis escalações

O Manchester United enfrenta problemas com lesões. Jogadores como Lisandro Martínez, Mason Mount, Amad Diallo, Luke Shaw e Jonny Evans estão no departamento médico e não devem atuar. Além disso, Harry Maguire e Manuel Ugarte são dúvidas para o confronto devido a desconfortos musculares. citeturn0search2

A Real Sociedad também tem desfalques importantes. Álvaro Odriozola, Jon Pacheco e Luka Sucic estão lesionados e não devem participar da partida. citeturn0search2

Retrospecto recente e momento das equipes

O Manchester United vem de um empate por 1 a 1 contra o Arsenal na Premier League, mostrando uma melhora no desempenho coletivo, apesar das ausências no elenco. Por outro lado, a Real Sociedad atravessa um momento complicado na temporada, com derrotas recentes que a afastaram dos postos europeus na La Liga. citeturn0news19turn0news18

Arbitragem

O árbitro designado para a partida é o francês Benoît Bastien. citeturn0search0

Este confronto promete ser equilibrado e decisivo para as pretensões de ambas as equipes na Liga Europa. A expectativa é de um grande jogo no Teatro dos Sonhos, com os dois times buscando a classificação para as quartas de final.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

