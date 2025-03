Cadastramento e maquiagem de graça na despedida do carnaval – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Tânia da Silva, coordenadora da Casa Nails, estará com seu grupo na ação da SMTE no Dia Internacional da Mulher – Divulgação/SMTE

No Dia Internacional da Mulher, as trabalhadoras poderão se pintar de “poderosas”. Graças a uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) e a Casa Nails, as foliãs que participarão neste sábado (dia 8) do bloco da cantora Anitta, no Centro do Rio, ganharão maquiagem e spa dos pés.

O “Trabalha Rio da Folia 8M” estará a postos a partir das 7h, próximo à Praça da Candelária, para quem quiser cadastrar o seu currículo, tirar dúvidas sobre trabalho, fazer gratuitamente uma maquiagem artística, uma sobrancelha, um cílios ou mesmo um spa dos pés. Do bloco da cantora Anitta, a equipe da SMTE seguirá para os blocos Quizomba, na Lapa, e Bafafá, em Laranjeiras.

A Casa Nails já fez vários cursos em parceria com a SMTE. E agora se uniu à campanha da secretaria no Dia Internacional da Mulher. De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, a ideia é levar serviços e diversão para as mulheres neste sábado, dia 8 de março.

– Considerando a importância da força de trabalho feminina e a importância de valorizar a mulher em ambientes de trabalho essencialmente masculinos, elaboramos o Trabalha Rio da Folia 8M e também um projeto de empreendedorismo exclusivo para esse público. Em breve, ele será apresentado às trabalhadoras – explica Manoel Vieira.