Agência Minas Gerais | Governo do Estado participa da inauguração de nova sede de companhia da Polícia Militar no Noroeste de Minas

O governador Romeu Zema participou, nesta sexta-feira (7/3), da inauguração da nova sede de companhia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na cidade de João Pinheiro, na região Noroeste do estado.

O espaço vai sediar a 206ª Companhia de Polícia Militar, o 2º Grupamento de Meio Ambiente e o 2º Grupamento de Polícia Rodoviária da PMMG.

























A construção irá aprimorar a prestação dos serviços da corporação aos mais de 60 mil habitantes de João Pinheiro e Brasilândia de Minas, além de oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares.

A nova sede da 206ª Cia PMMG teve custo de R$ 1 milhão e a execução da obra, assim como a gestão dos recursos, ficou sob responsabilidade do Conselho Municipal de Segurança Pública (Consep) de João Pinheiro, por meio de contribuições oriundas da participação de órgãos públicos, emendas parlamentares e doações, entre outras.

























A 206ª Cia foi criada em 2007, subordinada ao 45º Batalhão de Polícia Militar de Paracatu. No ano seguinte, foi desvinculada do batalhão e passou por reforma e ampliação. Em maio de 2022, foi lançada a pedra fundamental para a construção da nova sede, concluída em dezembro de 2024.

Mais policiamento

Em 2024, a presença da Polícia Militar foi ampliada em Minas. Ao longo do ano, foram formados cerca de 3 mil novos militares, que reforçaram o policiamento em todas as regiões e mais de 1,3 mil novas viaturas passaram a circular para a proteção dos mineiros. Foram mais de R$ 500 milhões de investimentos, com destaque à aquisição de 8,2 mil coletes para a corporação, além de um caminhão para o transporte de combustíveis. Em fevereiro de 2025, foram entregues 123 viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais, que já chegaram com a nova padronização visual. A frota atual da PMMG é de 9.774 veículos.

As estratégias das Forças de Segurança no combate à criminalidade resultaram na queda de 6% no número de roubos em todo o estado, de 2023 para 2024. No mesmo período, a diminuição de roubos de celulares foi de 10%.