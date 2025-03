Chuva não atrapalha desfiles e público lota arquibancadas na terceira noite do Carnaval Tradição

A chuva veio, mas não atrapalhou a terceira noite do Carnaval Tradição 2025 que recebeu, nesta segunda-feira (3), 13 agremiações na Avenida Duarte da Silveira. O evento, que é uma realização da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), e Liga Carnavalesca de João Pessoa, segue até esta terça-feira (4), a partir das 17h.

“Estamos constatando neste ano de 2025 um forte crescimento do nosso Carnaval Tradição. A nossa política de cultura, de proteção e de acolhimento às culturas populares, culturas carnavalescas, começa a dar resultados. A prova é esse belíssimo Carnaval Tradição. Todas as agremiações estão muito mais qualificadas. Elas vieram preparadas para uma belíssima disputa”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele também comentou a importância da valorização das culturas populares. “Nós sabemos que é muito importante para a Prefeitura de João Pessoa esse movimento de estímulo e fortalecimento das culturas populares de perfil carnavalesco. Cada ala ursa, cada tribo indígena carnavalesca, cada clube de orquestra e escola de samba, assim como os maracatus, desenvolvem a nossa memória, a nossa história e carregam marcas das nossas identidades enquanto povo, enquanto cidade. Daí a importância de valorizarmos, promovermos e estimularmos o Carnaval Tradição”, acrescentou o diretor.

Terceira noite – Nesta segunda-feira (3), as estrelas da programação foram os convidados Maracatu Pé de Elefante, Maracatu Baque Mulher e Ala Ursa Urso Alpha. Desfilaram ainda as ala ursas Treme Terra (A), Gorila Louco (A), Urso Branco (A), Urso da Paz (A), Gavião (A), Santa Cruz (A), Sem Lenço e Sem Documento (A), Solitário (A), Panda (A) e Jamaica (A).

Público – A cada noite do Carnaval Tradição o público mostra que é apaixonado pelo evento, por suas agremiações e faz questão de prestigiá-las. Nesta segunda-feira, mesmo com a chuva, a dona de casa Luci Medeiros foi para a avenida.

“Passei o dia torcendo para a chuva parar e não atrapalhar os desfiles, mas mesmo se tivesse chovendo muito eu teria vindo. Eu amo o Carnaval Tradição. Essa chuvinha que passou por aqui serviu para aliviar o calor. Fica até mais emocionante. Está maravilhoso”, disse.

O servente de pedreiro Willison Santiago também não perde o evento. “Eu venho sempre para o Carnaval Tradição. Acho muito bacana, organizado. É uma cultura antiga e é bom sempre estar apresentando isso ao pessoal mais jovem. Valoriza as escolas de samba, mas também as ala ursas, as tribos indígenas e os clubes de frevo. Vim curtir e me sinto bem tranqüilo, porque é um ambiente muito seguro”, observou.

A lavadeira Sueli Félix também é uma admiradora do Carnaval Tradição. “Eu gosto muito desse evento. Não perco nunca e todo ano estou aqui. Além de ser uma valorização da nossa cultura, com essa beleza que está desfilando, eu me sinto bastante segura aqui, porque a gente vê que tem policiamento. Venho sempre com a minha família”, afirmou.

Alexandra da Silva é técnica de enfermagem e aproveitou a folga para prestigiar o desfile. “Eu gosto muito do Carnaval Tradição. Venho todos os anos e vejo que está melhor, a arquibancada, tem espaço, segurança também. Estou preparada para ficar até o final. Essa é a nossa cultura viva”, comentou.

Comerciantes – Enquanto o público se diverte assistindo aos desfiles, os ambulantes cadastrados pela Prefeitura trabalham para servir da melhor forma, oferecendo uma variedade de alimentos e bebidas.

“Já trabalhei no Carnaval Tradição e estamos vendo muito movimento, muitas pessoas. Ano passado teve muita gente também e este ano uma das coisas boas é que aumentou os clientes. Então, a gente tem mais chance de vender e faturar. O movimento até agora está ótimo”, afirmou Joyce Livramento.

Audilene Quirino da Silva comemorou as boas vendas. “Esse Carnaval está muito bom para mim. Estou vendendo bem e não tenho do que reclamar. A clientela está chegando e o melhor é que temos mais um dia para trabalhar”, disse.

A comerciante Elisabeth Dias da Conceição também afirmou que está tendo um bom retorno. “Aqui está muito bom. Estamos conseguindo uma rendinha para levar para casa. As pessoas estão procurando muito meus produtos, caipifruta, hambúrguer, cachorro quente, espetinho, batata frita, caldinhos”, destacou.

Saúde – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um posto especial oferecendo serviços de teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, além de distribuição de preservativos e orientação à população com relação à prevenção durante o Carnaval. Os foliões podem fazer testagem rápida no ponto fixo e a equipe da Saúde distribui preservativos na avenida com o público.

“A procura está muito boa. Nesses três dias, uma média de 400 pessoas nos procuraram. A receptividade está sendo importante. É sinal de que estão entendendo a importância da prevenção, do diagnóstico precoce para poder fazer o tratamento o quanto mais cedo para ter melhor eficácia”, explicou Jéssica Mendonça, chefe da Seção de DST/Aids e Hepatites Virais.

Segurança – Durante a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e Corpo de Bombeiros. Por noite, somente a Polícia Militar conta com um efetivo médio de 50 policiais a pé e no serviço motorizado, utilizando cinco viaturas.

A ação também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Saúde (SMS) e da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Programação desta terça-feira (4) – 17h

Maracatu Quilombo Nagô (convidado)

Nova Geração (convidado)

Acorda Várzea Nova (convidado)

Anos Dourados (B)

Branco do 13 (B)

Ala Ursa Selvagem (B)

Ala Ursa Canibal (B)

Ala Ursa Alegria do Panda (B)

Ala Ursa Macaco Louco (B)

Ala Ursa Pardo (B)

Ala Ursa Folião (B)

Celebridade (B)