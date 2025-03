Por MRNews



Etec de Batatais – SP abre processo seletivo para Auxiliar de Docente

A Escola Técnica Estadual (Etec) Antônio de Pádua Cardoso, localizada em Batatais, São Paulo, está com edital aberto para preenchimento de uma vaga imediata no cargo de Auxiliar de Docente na área de Química. O processo seletivo será conduzido pelo Centro Paula Souza (CPS) e contará com duas etapas de avaliação.

Detalhes da Vaga

Cargo: Auxiliar de Docente (Química)

Auxiliar de Docente (Química) Escolaridade exigida: Curso técnico na área de Química

Curso técnico na área de Química Jornada de trabalho: 40 horas semanais

40 horas semanais Salário: R$ 2.964,87 mensais

R$ 2.964,87 mensais Órgão responsável: Centro Paula Souza (CPS)

O profissional selecionado atuará auxiliando nas atividades laboratoriais e acadêmicas relacionadas ao curso técnico de Química oferecido pela instituição.

Inscrições e Prazo

Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de março de 2025, exclusivamente pelo site do Centro Paula Souza. Durante o processo de inscrição, será necessário preencher um formulário eletrônico e anexar documentos comprobatórios de formação e experiência profissional.

⚠ Antes de se candidatar, é essencial ler o edital completo para verificar todas as exigências e critérios do processo seletivo.

Etapas de Seleção

A seleção será realizada em duas fases:

1️⃣ Memorial Circunstanciado (análise curricular)

Formação acadêmica

Experiência profissional

Tempo de estágio ou monitoria

2️⃣ Prova prática

Avaliação de habilidades operacionais e técnicas

Critérios de desempate

Caso ocorra empate entre candidatos, a prioridade será dada conforme os seguintes critérios:

✔ Idade igual ou superior a 60 anos (Estatuto do Idoso)

✔ Ter atuado como jurado

✔ Ser inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais)

✔ Maior nota na prova prática

✔ Maior pontuação no memorial circunstanciado

✔ Maior idade

Por ojornaldebatatais.com.br

Validade do Processo Seletivo

O resultado final será válido por um ano, podendo ser prorrogado a critério do Diretor da Unidade de Ensino da Etec de Batatais.

📌 Fique atento! Essa é uma oportunidade para quem deseja ingressar no setor público e atuar na área de Química dentro de uma instituição de ensino reconhecida.

🔎 Para mais informações e inscrições, acesse o site do Centro Paula Souza.